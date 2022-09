Serie A: Totti a souffert de dépression après son divorce

Quelques mois après son divorce avec Ilary Blasi, Francesco Totti a avoué qu'il a souffert de dépression lorsqu'il a appris que sa femme le trompait.

Francesco Totti a beaucoup souffert ces derniers mois. Après le décès de son père des suites du Covid 19, l'ancienne légende de la Roma s'est récemment séparée d'Ilary Blasi après 17 ans de mariage et trois enfants. Retraité des terrains depuis 2017, l'ancien joueur de 45 ans a avoué que sa femme n'était pas présente pour le soutenir dans les moments difficiles.

"J'ai vécu une période difficile, d'abord parce que j'ai arrêté de jouer, puis mon père est décédé à cause de Covid, a déclaré Totti au Corriere della Sera, cité par Marca. J'ai aussi eu un Covid fort pendant quinze jours. Cependant, quand j'avais le plus besoin d'elle, ma femme n'était pas là."

Une liaison extra-conjugale à l'origine de leur séparation

Si certaines rumeurs prêtaient une relation extra-conjugale au champion du monde 2006, ce dernier a nié les faits, ajoutant que c'est sa femme qui l'aurait trompé. "Je n'ai pas été le premier à la trahir. J'ai lu trop de canulars ces dernières semaines. Certains ont même fait souffrir mes enfants, a-t-il poursuivi. En septembre de l'année dernière, les rumeurs ont commencé à me parvenir. Je ne l'avais jamais fait en vingt ans (la tromper, ndlr), et elle ne l'avait jamais fait avec moi non plus. Mais quand j'ai reçu des avertissements de différentes personnes, en qui j'ai confiance, j'ai commencé à avoir des soupçons. J'ai regardé son téléphone portable et j'ai vu qu'il y avait une troisième personne, qui servait d'intermédiaire entre Ilary et une autre."

Francesco Totti a reconnu que la découverte de l'infidélité de sa femme a gravement affecté sa santé mentale. "Cela m'a conduit à la dépression. Je ne pouvais plus prétendre qu'il ne se passait rien, mais ce n'était plus moi, c'était quelqu'un d'autre. Je m'en suis sorti grâce à Noemi (Bocchi, sa nouvelle compagne)." Selon les dernières spéculations venues d'Italie, Totti et sa femme pourraient régler leurs problèmes devant les tribunaux. Mais l'ancien joueur espère "parvenir à un accord". Cependant, le Corriere della Sera affirme que les relations entre les deux parties se sont davantage détériorées depuis leur séparation en juillet dernier.