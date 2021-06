Serie A: "S'ils m'appellent, mon téléphone est éteint", Totti reste froid sur un retour à la Roma

Désigné ambassadeur des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 au côté de Bebe Vio ce jeudi, Francesco Totti a brièvement évoqué son avenir et la possibilité d'un retour à l'AS Roma. Mais l'ancienne gloire italienne est resté très froid à ce sujet.

Entre Francesco Totti et l'AS Roma, les retrouvailles ne sont pas prévues pour demain. Fraîchement désigné ambassadeur des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 au côté de Bebe Vio, l'ancien capitaine des Giallorossi a brièvement évoqué son avenir et la possiblité de réintégrer un jour l'organigramme de l'AS Roma.

Toutefois, la légende du club romain n'est visiblement pas prête à faire son retour au sein du club de la capitale italienne: "Je n’ai parlé à personne à la Roma et il n’y aura pas de rôle pour moi. Si je m’attends à un appel du club? Mon téléphone est éteint", a-t-il martelé ce jeudi en conférence de presse, dans des propos rapportés par le Corriere Dello Sport.

Il faut dire que l'histoire entre Totti et son club de toujours n'a pas connu une fin rêvée. Alors qu'il avait raccroché les crampons plutôt contraint et forcé, après 28 ans passés là-bas, Francesco Totti avait intégré l'état-major romain. Mais tout ne s'était pas très bien passé et l'Italien avait finalement décidé de claquer la porte en démissionnant, deux ans après sa prise de fonctions.

"J'ai eu beaucoup de promesses, elles n'ont pas été tenues"

Après avoir posé sa démission, Francesco Totti n'avait pas hésité à monter au créneau concernant les raisons de son départ, pointant du doigt la direction du club passé sous pavillon américain.

"Les présidents passent, les joueurs passent, mais pas les légendes. Ce n’est pas de ma faute si je pars. Je n’ai jamais été concerné par le projet, on ne m’a pas demandé mon avis. Ils m’ont exclu de toutes les discussions. Je n'ai pas pu travailler. Je n'ai servi à rien, j'ai dû participer à dix réunions en deux ans (...) J'ai eu beaucoup de promesses, elles n'ont pas été tenues. Depuis que les Américains sont arrivés à la tête du club, ils ont cherché par tous les moyens d’enlever les Romains de ce club. C’est l’objectif fixe de certaines personnes. Ils ont réussi", déclarait l'Italien en 2019 lors d'une conférence de presse bouillante. Deux ans après cette fracture, les choses n'ont pas vraiment changé dans l'esprit de Francesco Totti. Et un retour à l'AS Roma ne semble pas au goût du jour.