AC Milan: "En France, on en fait un peu moins" selon Kalulu

Dans un entretien pour Eurosport, Pierre Kalulu est revenu sur sa première saison avec l'AC Milan. L'occasion d'évoquer les différences, selon lui, entre le championnat italien et français. Et de donner sa version aussi sur un épisode avec Zlatan Ibrahimovic, qui avait fait beaucoup parler quant à l'exigence du Suédois.

Pierre Kalulu a débarqué dans un nouveau monde l'été dernier en signant à l'AC Milan. Arrivé en provenance de l'OL, le défenseur de 20 ans entre dans les plans de son entraîneur Stefano Pioli, utilisé comme un joueur de rotation avec 14 rencontres disputées au total depuis le début de la saison.

Dans un entretien pour Eurosport, celui qui découvre la Serie A cette saison explique n'avoir "aucune rancoeur" avec l'OL, son club formateur. Son arrivée dans un nouveau championnat lui a permis de constater quelques différences avec la Ligue 1. "Il y a des différences, c'est vrai. Je dirais surtout que c'est un football différent. Je ne pense pas que l'un soit meilleur que l'autre, a estimé Kalulu. Mais ici, on a une approche du jeu plus exigeante sur certains points, comme la multiplication des courses à faire. En France, on en fait un peu moins. Pas tant par fainéantise, mais simplement car la vision du football est différente."

"Zlatan ? L'affaire a été un peu éxagérée"

Une exigence à Milan caractérisée notamment par Zlatan Ibrahimovic, qui évolue encore à son meilleur niveau à 39 ans. En janvier dernier, l'attaquant suédois avait partagé une anecdote sur Kalulu, confiant lui avoir demandé d'enlever ses gants avant une rencontre pour envoyer le bon message à l'adversaire.

"J'ai vu que cette histoire avait été relayée. Je commençais à recevoir les notifications dans la matinée... Pour être honnête, les versions changeaient quand même en fonction des langues. En italien, ça allait. Après je l'ai vue en anglais, et ça commençait à changer. Et quand je l'ai vue en français... Mais ça m'a fait beaucoup sourire, a admis Kalulu. Sans rentrer dans les détails, ce n'était rien de spécial. L'histoire a été un peu exagérée. Ce n'était rien de bien méchant, c'était dans le feu de l'action."

Eliminé de la Ligue Europa ce jeudi par Manchester United, l'AC Milan va pouvoir consacrer sa fin de saison à la Serie A. Deuxième après 27 journées, le club rossonero retrouvera en principe la Ligue des champions la saison prochaine. En vue en Italie, Pierre Kalulu a eu la confirmation d'une bonne nouvelle: l'ancien Lyonnais a été convoqué par Sylvain Ripoll pour disputer l'Euro 2021 avec les Bleuets.