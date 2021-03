AC Milan-Manchester United: Ibrahimovic encense Pogba après son but

Zlatan Ibrahimovic a couvert de compliments Paul Pogba, buteur lors de la victoire de Manchester United sur le terrain de l’AC Milan (0-1), jeudi lors du 8e retour de la Ligue Europa.

Ils se sont côtoyés pendant deux saisons à Manchester United (2016-2018). Si Paul Pogba y évolue toujours, Zlatan Ibrahimovic a voyagé depuis (aux Etats-Unis puis en Italie) et les deux hommes se sont retrouvés comme adversaires, jeudi lors du 8e de finale de la Ligue Europa. Et le milieu de terrain français a joué un vilain tour en son ami en inscrivant le seul but lors de la victoire de Manchester United sur le terrain de l’AC Milan (0-1). Une réalisation qui envoie les Anglais en quarts de finale après le match nul entre les deux équipes à l’aller (1-1). Beau joueur, le Suédois a loué les qualités du champion du monde 2018.

"Tout le monde sait à quel point il est fort, ce n'est pas un secret, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Il n'est pas fort, il est très fort."

Le Suédois a, lui, effectué son retour à la compétition après avoir manqué les quatre derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure aux adducteurs. Il est entré en jeu à la 65e minute à la place de Samu Castillejo, et s’est créé une grosse occasion d’égaliser en fin de match. Mais Dean Henderson, gardien mancunien, a repoussé sa tête à bout portant.

"Il y a beaucoup de déception, c'est normal après deux très bons matches, a-t-il regretté. On n'a pas réussi à marquer, on fait une erreur derrière et on prend un but, c'est le foot. Il faut mieux profiter des occasions. Il faut continuer, le championnat n'est pas fini, il faut repartir de l'avant, on apprend aussi des moments négatifs pour grandir. Je veux gagner quelque chose, on est deuxièmes (en Serie A), il faut continuer à essayer de gagner le championnat. Si on arrive en Ligue des champions c'est bien, mais l'objectif est de gagner un trophée."

Place à la Serie A et au grand retour en sélection

Longtemps leaders du championnat, les Lombards sont désormais bien distancés par l’Inter Milan, premiers avec neuf points d’avance sur leurs rivaux. Les Milanais ont rendez-vous dimanche sur le terrain de la Fiorentina (18h, 28e journée) pour rester au contact. Après cela, Zlatan Ibrahimovic profitera de la trêve internationale pour effectuer son grand retour avec la Suède, près de cinq ans après sa dernière sélection.