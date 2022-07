AC Milan: "Ils ont mis nos vies en danger", Bakayoko réagit à son arrestation par erreur

Arrêté par erreur début juillet par la police italienne, Tiémoué Bakayoko est revenu sur les faits ce mercredi dans une vidéo postée sur son compte Instagram. Le milieu de l'AC Milan pointe du doigt la violence du contrôle dont il a été victime.

C'est une vidéo qui a fait polémique en Italie, devenant rapidement virale sur les réseaux sociaux. Début juillet, Tiémoué Bakayoko a fait l'objet d'une arrestation policière dans les rues du centre-ville de Milan. Les agents n'avaient pas reconnu l'international français.

"La manière et la méthodologie utilisées me posent problème"

Le contrôle avait été motivé par la recherche des auteurs d’une fusillade à proximité des lieux. Les agents avaient cru déceler une ressemblance entre l'ancien Rennais et le signalement des auteurs présumés en raison de sa tenue (le haut vert), notamment. Ils ont alors procédé à un contrôle musclé du milieu de terrain de 27 ans, en pleine rue sur une voiture. Sur son compte Instagram ce mercredi, l'ancien joueur de l'AS Monaco est revenu sur les faits.

"Les autorités de Milan ont communiqué récemment, que c'était une erreur des policiers et qu'ils s'en étaient rendus compte sur le moment, a déclaré Bakayoko dans une vidéo. L'erreur est humaine, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie utilisées me posent problème. Je trouve que c'est allé plus loin que ça aurait dû. Pourquoi n'ont-ils pas fait tout simplement un contrôle digne de ce nom? En demandant les papiers du véhicule, en communiquant tout simplement..."

"Je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi"

Tiémoué Bakayoko n'avait opposé aucune résistance lors de son arrestation. Il avait fallu quelques minutes pour que son identité soit confirmée. "Sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout, précise le milieu de terrain. C'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi, côté vitre passager. Ils ont clairement mis nos vies en danger, peu importe les raisons qui les ont poussées à faire ça. C'est une erreur, sachant qu'il n'y avait aucune certitude sur les suspects appréhendés."

Un syndicat de la police lombarde avait tenu à féliciter les policiers impliqués lors de ce contrôle, notamment pour la "minutie de l'opération qui a impliqué des policiers très jeunes mais bien préparés". "Conformément à la réglementation, ils avaient leurs armes à la main et tenaient les deux hommes arrêtés sous la menace d'une arme", avait justifié un représentant de police.