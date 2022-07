Milan: les explications de la police italienne après l’arrestation par erreur de Bakayoko

La police italienne a justifié ce lundi l’intervention mouvementée dont a été victime le footballeur Tiémoué Bakayoko début juillet à Milan.

Vivement critiquée pour un acte raciste supposé, la police italienne s’est défendue ce lundi après la polémique née d’une vidéo où les forces de l’ordre interviennent de manière musclée contre le milieu français Tiémoué Bakayoko.

Filmée début juillet, la vidéo a trouvé un vif écho après sa publication sur les réseaux sociaux. Et face à l’emballement médiatique, les pouvoirs publics ont tenu à réagir pour justifier cette opération. Les policiers ont contrôlé le footballeur français et tenu en joue les personnes présentes avec lui dans son véhicule. Un contrôle motivé par la recherche des auteurs d’une fusillade à proximité pour laquelle, la tenue (le haut vert) et l’allure du joueur de l’AC Milan semblaient correspondre.

"Il convient de noter que cette intervention a eu lieu dans un contexte opérationnel qui justifiait l'adoption des mesures de sécurité les plus élevées, a expliqué la police lombarde via un communiqué transmis à l’agence Reuters. Aussi, pour des raisons de protection personnelle, l’intervention a été effectuée d’une manière tout à fait conforme au type d’alarme en cours."

Pas de contestation de la part de Bakayoko selon la police

Lors de cette arrestation, Tiémoué Bakayoko n’a pas résisté et la situation a rapidement été apaisée lorsque l’identité du milieu de terrain a été confirmée. Prêté la saison dernière, et jusqu’en 2023 à l’AC Milan par Chelsea, le Français y a remporté le Scudetto avec les Rossoneri. Si son nom a récemment circulé à l’OM, le milieu international (une sélection) pourrait rester en Lombardie pendant la campagne 2022-2023.

"Une fois que la personne a été identifiée et qu’il a été établi qu’elle n’était pas impliquée, le service a été repris sans aucune remarque de la personne concernée", ont encore estimé les forces de l’ordre dans leur communiqué.

Les policiers félicités par un syndicat

Au-delà des justifications de la police après le contrôle musclé dont a été victime Tiémoué Bakayoko, un syndicat de police lombard a tenu à féliciter les policiers impliqués pour leur gestion de cette intervention. Secrétaire du Siulp Milan, Paolo Magrone a salué les agents pour leur self-control et surtout pour "la minutie de l'opération qui a impliqué des policiers très jeunes mais bien préparés" dans des propos rapportés par le media Calcio Finanzia.

"Conformément à la réglementation, ils avaient leurs armes à la main et tenaient les deux hommes arrêtés sous la menace d'une arme", a encore justifié le représentant local des policiers.