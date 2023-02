AC Milan: "J'ai déjà baissé mon salaire pour lui": de retour, Zlatan évoque le contrat de Leão

De retour sur les terrains dimanche après 9 mois d'absence, Zlatan Ibrahimovic a évoqué son ambition de rejouer des matchs complets et le contrat de son coéquipier Rafael Leão, pour qui, dit-il sur le ton de la blague, il a déjà accepté de baisser son salaire.

Après neuf mois d'absence, Zlatan Ibrahimovic a rejoué ce dimanche, lors de la vicotire de l'AC Milan à San Siro face à l'Atalanta (2-0). Le Suédois de 41 ans a eu droit à un gros quart d'heure pour sa reprise. "Ce stade m'avait beaucoup compte déjà 18 points d'avance sur l'Inter et l'AC Milan, qui complètent le podium de Serie A.rencontre aux micros de Sky Sports et DAZN.

"J'ai beaucoup souffert ces derniers mois, a ajouté le Suédois. Je voulais aider à tout prix et je ne pouvais pas être sur le terrain." Le retour de Zlatan était attendu mais il ne devrait pas changer la face du championnat puisque Naples compte déjà 18 points d'avance sur l'Inter et l'AC Milan, qui complètent le podium de Série A.

"Je ne suis pas là pour jouer seulement les 5-6 dernières minutes"

En revanche, lui l'assure, il n'est pas là pour faire de la figuration : "Je veux me battre avec mes coéquipiers et jouer, sinon je ne resterais pas. Je ne suis pas là pour jouer seulement les 5-6 dernières minutes, ça signifierait que c'est terminé. Si c'est comme ça, je préfère rester à la maison."

Au-delà de son propre retour, Zlatan a été interrogé sur la prolongation de Rafael Leão, gros dossier du club milanais. Le Suédois a répondu en faisant dans le bon mot, sur le ton de la blague. "J'ai eéjà baissé mon salaire pour lui donner. Je joue gratuitement. Il veut aussi ma maison ?"

Ibrahimovic avait accepté l'été dernier de baisser drastiquement son salaire aux alentours d'un million d'euros, hors bonus, alors qu'il touchait jusqu'ici sept fois plus. Pas sûr malgré tout que cela suffise pour que la direction du Milan puisse retenir Leão, en fin de contrat en juin 2024 et qui pourrait être courtisé par des clubs bien plus riches.