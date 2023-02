Francfort-Naples: irrésistible cette saison, Osimhen se fait un nom en Italie

De nouveau buteur ce mardi soir face à l'Eintracht Francfort lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, Victor Osimhen a porté le Napoli vers une nouvelle victoire (2-0), profitant au passage de soigner ses statistiques déjà folles sur cette saison.

Buteur face à l'Eintracht Francfort ce mardi soir pour permettre au Napoli d'ouvrir le score dans son huitième de finale aller de Ligue des champions (victoire 2-0), Victor Osimhen a encore une fois impressionné sur la scène européenne, mettant la presse italienne à ses pieds.

20 buts en 24 matches

La Gazzetta dello Sport parle du "show d’Osimhen", permettant au Napoli de "s'ouvrir la route des quarts". Il faut dire que le Nigérian vit la meilleure saison de sa carrière avec un Napoli presque déjà assuré de finir champion d'Italie, pointant à 15 points de l'Inter Milan, deuxième. Victor Osimhen a inscrit au moins un but lors de ses six dernières sorties, neuf sur ses dix derniers matchs, et même vingt sur ses 24 dernières parties. Il a même inscrit 7 buts lors de ses 7 derniers matchs de Serie A, créant là un record pour l'ancien club de Diego Maradona.

Altruiste, le serial buteur napolitain aurait même pu alourdir le score et donc ses lignes de stats délirantes s'il n'avait pas cherché continuellement à dédoubler avec Khvicha Kvaratskhelia, qui s'était manqué un peu plus tôt sur penalty. Mis sur orbite par un bijou de Hirving Lozano, Victor Osimhen coupe parfaitement au second poteau et emmène les siens vers la victoire (1-0, 40e) après une bonne trentaine de minutes compliqués sous l'intensité de Francfort.

"Osimhen est un si grand attaquant"

Pour autant, son coach l'a fait sortir à la 84e minute, voyant son attaquant en difficulté en fin de rencontre. "Il était énervé car il voulait encore jouer, mais je l’ai vu se toucher la jambe, et je n’ai pas voulu prendre de risques", a expliqué Spalletti en conférence de presse d'après-match. Avant la rencontre, le technicien italien l'avait d'ailleurs cité aux côtés de Kvaratskhelia comme "deux joueurs talentueux, fantaisistes, de qualité pour envoyer des messages au reste du monde". L'un étant le meilleur buteur de Serie A avec 18 buts et 3 passes décisives, l'autre étant le meilleur passeur décisif du championnat avec 10 buts et 9 passes décisives.

Arrivé à Naples en provenance de Lille à l’été 2020, le Nigérian avait coûté 80 millions d’euros aux Partenopei, sans se démarquer particulièrement lors de ses deux premières saisons: 10 buts et 3 offrandes en 30 matches en 2020/2021 et 18 buts et 6 passes décisives en 32 matches en 2021/2022. Mais il affiche aujourd'hui sa toute meilleure version, comptabilisant plus de buts que lors de ses deux premières saisons napolitaines alors que nous sommes seulement au mois de février.

"Osimhen est un si grand attaquant. Je suis stupéfait par le potentiel inexprimé qu’il a et excité de voir ce qu’il fera à l’avenir, s'étonnait son coach sur DAZN après une victoire 5-1 contre la Juventus plus tôt dans la saison. Il y avait ces deux ou trois balles sur la ligne de touche et il a le rythme, les compétences, le courage et le physique pour faire face à ces situations. Après tout, il s’est fracassé le visage plusieurs fois parce qu’il va sur chaque balle. Il a encore une marge de progression remarquable."