AC Milan: Maignan devrait manquer deux mois de compétition

Opéré du poignet ce mercredi, Mike Maignan devrait manquer à son club pendant plusieurs mois, annonce la Gazzetta dello Sport, au moins jusqu’en décembre.

Malheureusement pour Mike Maignan et l’AC Milan, le gardien de but français va manquer à son club, et pas seulement quinze jours comme cela avait pu filtrer dans un premier temps. La Gazzetta dello Sport annonce en effet qu’il sera absent environ deux mois, "et peut-être même plus". Une douleur persistante du poignet gauche impose au joueur de pratiquer une arthroscopie qui sera effectuée ce mercredi.

Mike Maignan traîne cette douleur au poignet depuis le voyage à Liverpool le mois dernier, en Ligue des champions. Un soir de match où il avait impressionné les tifosi en repoussant un penalty de Mohamed Salah, sans toutefois pouvoir éviter à son équipe de s’incliner (3-2) sur le terrain des Reds. Ce soir-là, l’ancien Lillois avait aussi subi un choc avec trois autres joueurs dont son coéquipier, Théo Hernandez.

Antonio Mirante pour le remplacer

Le gardien avait serré les dents et tenu sa place sur le terrain, mais la douleur est restée. Maignan a bien été préservé durant le break international, mais pas suffisamment pour empêcher la douleur de se réveiller à son retour en Italie, rendant l’opération nécessaire. Le temps de récupération sera long, prévient la Gazzetta dello Sport: entre six et dix semaines, selon que les ligaments sont touchés ou non.

La durée exacte de l’absence de Mike Maignan sera connue à l’issue de l’opération, mais il y a fort à parier qu’elle s’étalera au moins jusqu’au mois de décembre, craint le journal italien. C’est un coup dur pour les Rossoneri tant le Guyanais s’est montré très performant dans les cages milanaises.

Son absence est d’autant plus fâcheuse que les solutions de remplacement ne sont pas légion. Devant l’urgence de la situation, l’AC Milan a été contraint d’agir vite, s’empressant de faire signer Antonio Mirante, libre depuis son passage à la Roma et proche d’un accord avec la Spezia. Le gardien de 38 ans doit passer les examens médicaux ce mercredi pour devenir un Milanais. Il signera jusqu’en juin, précise la Gazzetta.