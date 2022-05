AC Milan: Pioli lance un appel pour retrouver sa médaille, volée pendant les célébrations du titre

Alors que l'AC Milan fêtait son 19e Scudetto ce dimanche, Stefano Pioli s'est fait voler sa médaille pendant les célébrations. Il a lancé un appel à témoin, avec beaucoup d'humour.

Stefano Pioli est passé par toutes les émotions ce dimanche. La joie d'abord, puisque son équipe, l'AC Milan, a validé son 19e Scudetto en s'imposant sur la pelouse de Sassuolo (0-3), grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud. L'inquiétude ensuite, puisque l'entraîneur des Rossoneri s'est fait voler sa médaille pendant la cérémonie, rapporte La Repubblica. "Ils m'ont arraché ma médaille lors des célébrations : si vous pouvez faire un appel, je vous remercie, c'est la seule que j'ai", a confié l'Italien. Sur Twitter, la Serie A lui a répondu avec humour: "Eh coach Pioli, nous vous redonnerons la médaille demain."

Élu meilleur entraîneur de Serie A

Le nom de l'entraîneur rossonero a été longuement scandé par les tifosi milanais, qui ont entoné "Pioli is on fire" (Pioli est en feu) sur les airs de "Freed from desire". Pendant les célébrations, Stefano Pioli a été arrosé de prosecco par Zlatan Ibrahimovic, qui a allumé un cigare. "Je me connais et je sais combien il est important de se sentir apprécié comme je l'ai été dans l'environnement de Milan, a poursuivi l'entraîneur de l'AC Milan. Et cela m'a permis de faire ce que j'ai fait et à mes joueurs de me donner du cœur et de la tête. Nous sommes une équipe de phénomènes, nous n'avons jamais abandonné. Nous y avons toujours cru et nous avons été plus réguliers que l'Inter."

Élu meilleur entraîneur de Serie A, il présente un bilan impressionant depuis son arrivée en 2019. En 136 matchs, il aligne 79 victoires, 32 nuls, 25 défaites et a mis fin à 11 ans de disette du côté de San Siro.