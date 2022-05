Serie A: l'AC Milan est sacré champion d'Italie grâce à Giroud, une première depuis onze ans

Grâce à un doublé, Olivier Giroud a offert la victoire à l'AC Milan ce dimanche sur la pelouse de Sassuolo (3-0). Un doublé décisif qui permet aux Rossonneri de remporter leur 19e Scudetto devant leur rival de l'Inter, vainqueur de la Sampdoria dans le même temps.

L'AC Milan peut remercier Olivier Giroud. Auteur d'un doublé ce dimanche sur la pelouse de Sassuolo (3-0), l'attaquant français a offert le 19e titre de champion d'Italie aux Rossoneri, qui n'avaient besoin que d'un nul pour officialiser leur premier sacre depuis 2011. Mais les coéquipiers de Mike Maignan ont tué tout suspense en mettant trois buts en 45 minutes, pendant que l'Inter se cassait les dents sur la Sampdoria à Giuseppe Meazza (0-0 à la pause).

Absent de la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, l'attaquant milanais a envoyé un message clair au sélectionneur, en trouvant la faille par deux fois dans la surface adverse, sur deux passes décisives de Rafael Leao et porter son total à 11 réalisations en championnat.

Giroud, comme un symbole

Il a également prouvé qu'il restait un homme des grands rendez-vous, puisque c'était lui qui avait offert des victoires cruciales dans le derby contre l'Inter (doublé), Naples et la Lazio. Une performance qui lui a valu une belle ovation des tifosi milanais à sa sortie, remplacé par Zlatan Ibrahimovic. Les hommes de Stefano Pioli ont également pu compter sur un excellent Mike Maignan puisque le meilleur gardien de la saison a signé son 17e clean sheet de la saison.

À 190 kilomètres du Mapei Stadium, l'Inter Milan a été patient pour faire plier la défense de la Samp (3-0), malgré pléthores d'occasions initiées par Lautaro Martinez en première période. Ivan Perisic et Joaquin Correa ont finalement libéré leurs coéquipiers au retour des vestiaires. Insuffisant toutefois pour rattraper les deux points de retard sur leur rival. Vainqueur du Scudetto l'an dernier, les Intéristes se contentent de la deuxième place et joueront la Ligue des champions la saison prochaine, tout comme Naples et la Juventus Turin.