AC Milan: Zlatan Ibrahimovic a joué un match amical avec Maximilian, son fils de 16 ans

Zlatan Ibrahimovic a joué mercredi avec l’équipe U18 de l’AC Milan, au sein de laquelle évolue Maximilian, son fils de 16 ans. Le géant suédois, âgé de 41 ans en a profité pour combiner avec son l’aîné de ses enfants lors d’un match amical à Milanello.

Ils ont échangé un petit regard complice au moment du coup d’envoi. Visiblement amusés par la situation. Zlatan Ibrahimovic a vécu un moment particulier mercredi au centre d’entraînement de l’AC Milan. L’attaquant de 41 ans a disputé un match amical avec l’équipe des U18, au sein de laquelle évolue son fils Maximilian, âgé de 16 ans. Les deux Ibrahimovic ont d’ailleurs été alignés ensemble en attaque.

Dans une vidéo postée par le club lombard (et relayée par Zlatan), on peut voir le géant suédois et l’aîné de ses garçons (son autre fils, Vincent, a 14 ans) défier les joueurs professionnels qui n’ont pas (ou peu) joué la veille face à Tottenham, en 8e de finale de la Ligue des champions (1-0). Sergino Dest ou Tiémoué Bakayoko étaient notamment de la partie.

Les passements de jambes de Maxi face à Bakayoko

Le milieu de terrain français s’est d’ailleurs fait déborder par Maxilimian Ibrahimovic (né en septembre 2006), auteur de plusieurs passements de jambes et d’une frappe du droit finalement contrée. Vêtus de chasubles bleues, Zlatan et Maxi sont apparus connectés sur la pelouse.

L’international aux 121 sélections, qui n’a pas joué depuis le début de saison en raison de ses problèmes au genou, en a profité pour marquer d’une frappe puissante. Reste à savoir quand il pourra reprendre la compétition, sachant qu’il n’est pas sur la liste des joueurs inscrits sur la liste de la C1. Après avoir entamé la saison avec les U17, Maxi a lui intégré les U18 depuis fin janvier.