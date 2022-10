AS Roma: le tête-à-tête très viril de Karsdorp avec l'arbitre à la fin du match

Après le coup de sifflet final et la défaite de la Roma contre Naples à domicile (0-1), dimanche, le latéral de la Louve, Rick Karsdorp, a eu un gros accrochage avec l'arbitre de la rencontre. Après avoir écopé d'un carton rouge, le Néerlandais a même échangé un tête-à-tête musclé avec ce dernier.

C'est ce que l'on pourrait appeler un craquage en règle de la part de Rick Karsdorp. Alors que Naples venait de renverser la Roma chez elle, au Stadio Olimpico, grâce au quatrième but de la saison de l'ancien lillois Victor Osimhen (0-1), le latéral droit de la Louve a explosé.

Le pétage de plomb de Karsdorp envers un arbitre qui pourrait lui coûter cher

S'en prenant d'abord verbalement au coup de sifflet final à l'arbitre de la rencontre, Massimiliano Irrati - écopant ainsi d'un carton rouge - le Néerlandais n'en est pas resté là. Jouant la provocation avec ce dernier, se rapprochant de lui, il en est venu à faire un tête-à-tête viril de quelques secondes avec l'officiel, dans la stupeur générale.

Sur les images captées par les caméras, on peut voir Karsdorp tenter de justifier son geste par le fait que l'arbitre lui aurait marché sur le pied, ou tapé maladroitement le genou. Le joueur de 27 ans portait en effet une genouillère sur la jambe gauche, après une opération du ménisque subie il y a un mois. "Pour vous donner une idée de l'effort qu'il a fourni ce soir, pendant la mi-temps il ne pouvait pas s'asseoir, sinon son genou se serait bloqué à cause de l'inflammation", confiera son coach José Mourinho après le match.

Il n'en reste pas moins que le geste de Karsdorp pourrait avoir des conséquences plus prononcées et contraindre le joueur à passer devant la Commission de discipline pour donner de plus amples explications à son dérapage incontrôlé envers un arbitre.