Atalanta: après le refus de Ronaldo, les coéquipiers de Gosens lui offrent un maillot

En décembre dernier, après un match face à la Juventus, le joueur de l'Atalanta Bergame Robin Gosens voit Cristiano Ronaldo refuser de lui donner son maillot. Quelques mois plus tard et à quelques jours du match retour face à la Vieille Dame, les coéquipiers de l'Allemand ont décidé de lui faire une petite surprise.

Son rêve est enfin réalisé... mais pas dans les conditions qu'il espérait. Robin Gosens, latéral gauche de l'Atalanta Bergame, a vu ses coéquipiers lui offrir un maillot de Cristiano Ronaldo ce mardi, à quelques jours du match entre la Juventus et son équipe en Serie A, qui aura lieu dimanche.

"J'ai rougi et j'ai eu honte"

Pour comprendre ce geste, il faut remonter au 16 décembre dernier. À l'issue du match aller, qui se termine sur un nul (1-1), Gosens demande au Portugais son maillot. Une forme de rituel d'après-match, qui provoque d'intenses débats quand il se déroule à la mi-temps d'une rencontre. "Après le match contre la Juventus, j'ai essayé de réaliser mon rêve d'avoir le maillot de Ronaldo", a expliqué Gosens début avril.

Contre toute attente, Ronaldo refuse. "Je lui ai demandé : "Cristiano, est-ce que je peux avoir ton maillot ?" Il ne m'a pas même pas regardé et m'a dit "non!". J'ai rougi et j'ai eu honte. Je m'en suis allé en me sentant tout petit. Vous connaissez ce moment où vous venez de vivre quelque chose d'embarrassant et vous vérifiez autour de vous pour savoir si quelqu'un a vu ce qu'il vient de passer? C'est ce que j'ai ressenti et j'ai tenté de le cacher", raconte Gosens.

Alors que ce refus de Ronaldo devait être lié en partie à la mauvaise performance de la Juventus ce jour-là, les coéquipiers de Gosens ont donc décidé de faire un petit geste après ce moment difficile vécu par l'international allemand. Ce mardi, Remo Freuler, milieu de l'Atalanta, a publié sur son compte Instagram une vidéo des vestiaires du club, au cours de laquelle Gosins découvre cette petite attention. L'Allemand possède dorénavant un maillot de Ronaldo qui, certes, ne lui a pas été remis en mains propres par la star portugaise. Gosens aura cependant l'occasion de retenter sa chance auprès de Ronaldo ce dimanche lors de la 31e journée de Serie A, ou lors de la finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Atalanta le 19 mai prochain.