Atalanta: Gasperini a "essayé d'agresser physiquement" Papu Gomez, le coach dément

Papu Gomez, qui a quitté l'Atalanta pour Séville en janvier dernier, affirme que son départ a été provoqué par une agression de son ex-entraîneur Gian Piero Gasperini lors d'un match de Ligue des champions. L'Argentin affirme aussi ne pas avoir reçu d'excuses du coach. Mais ce dernier dément.

"J'espérais des excuses de l'entraîneur, mais elles ne sont jamais arrivées". Dans les colonnes du journal argentin La Nacion ce mercredi, Papu Gomez s'exprime pour la première fois sur les raisons de son départ précipité de l'Atalanta en janvier dernier. Pourtant capitaine et leader technique du club, le milieu offensif avait été mis à l'écart du groupe professionnel puis transféré à Séville au cours de l'hiver dernier. La faute à une altercation physique survenue avec Gian Piero Gasperini à la mi-temps d'un match de Ligue des champions contre Midtjylland, le 10 décembre 2020.

"Dans le vestiaire, il est allé trop loin. Il a dépassé les limites et a essayé de m'agresser physiquement", affirme Papu Gomez dans cet entretien, tout en admettant qu'il était responsable du conflit en premier lieu. "J'ai fait une erreur sur un point, je l'assume. (...) Contre Midtjylland, j'ai désobéi à instruction tactique. Il restait dix minutes en première période et il m'a demandé de jouer à droite, alors que je jouais très bien à gauche. Je lui ai dit non".

"J'avais besoin d'excuses de Gasperini"

Relancé par son interlocuteur lui demandant si Gian Piero Gasperini avait vraiment voulu en venir aux mains, Papu Gomez acquiesce: "Oui. Et là j'ai dit stop. On peut débattre, mais une agression physique c'est intolérable. Alors j'ai demandé une réunion avec le président du club [Antonio Percassi] et je lui ai dit que je n'avais aucun problème pour continuer, en acceptant que je m'étais trompé. (...) Mais j'ai dit au président que j'avais besoin que Gasperini s'excuse".

Mais il l'assure, Gian Piero Gasperini n'a rien regretté. "Le jour suivant, il y a eu une réunion avec l'effectif. J'ai pris les devants et j'ai présenté des excuses à l'entraîneur et à mes coéquipiers pour ce qu'il s'était passé. Mais je n'ai reçu aucune excuse de l'entraîneur. Alors, comment devais-le prendre? Ce que j'avais fait était mal, et ce qu'il avait fait était bien?"

Gasperini: "L'agression physique, c'était lui, pas moi"

Cette version des faits est toutefois démentie par Gian Piero Gasperini. Peu après la parution de ces déclarations, l'entraîneur italien a réagi auprès de la Gazzetta dello Sport: "Le comportement et l'attitude de Gomez, sur et en dehors du terrain, étaient devenus inacceptables".

"L'agression physique, c'était lui, pas moi, affirme-t-il. La vraie raison pour laquelle il a quitté Bergame, c'est qu'il a gravement manqué de respect aux propriétaires du club. J'espère que Gomez pourra continuer à faire parler de lui par ses performances, comme il l'a fait à l'Atalanta".