Bologne: Mihajlovic doit à nouveau être hospitalisé à cause de sa leucémie

L'entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic, qui se bat depuis 2019 contre une leucémie, a annoncé ce samedi qu'il allait de nouveau être hospitalisé en raison d'un risque de rechute.

Sinisa Mihajlovic (53 ans) est confronté à nouveau à la maladie. En juillet 2019, l'entraîneur serbe de Bologne avait révélé qu'il était touché par une leucémie. Lors d'une conférence de presse ce samedi, celui qui dirige toujours la même équipe a confié qu'il allait subir un nouveau cycle de thérapies pour éviter le retour de la leucémie. Il sera éloigné des terrains, lui qui va devoir être hospitalisé et suivre un traitement thérapeutique. L'entraîneur avait été soigné la première fois après une greffe de moelle osseuse.

"Comme vous le savez, je fais régulièrement des analyses très approfondies puisque j'ai été atteint il y a deux ans et demi de leucémie myéloïde à haut risque. Ces dernières années, ma rémission a été formidable, mais ces maladies sont sournoises et bâtardes, a déclaré Mihajlovic. D'après les dernières analyses, des sonnettes d'alarme sont tirées et il pourrait y avoir un risque de réapparition de la maladie. Pour éviter que cela ne se produise, on m'a conseillé de suivre un chemin thérapeutique."

"La maladie est très courageuse de vouloir encore se remettre à affronter quelqu'un comme moi"

L'ancien défenseur de l'Inter Milan affichait en juillet 2019 un visage combatif face à cette maladie. "Je vais gagner en la regardant dans les yeux", lâchait à l'époque Mihajlovic. "Cette fois, je ne taclerai pas un adversaire lancé comme il y a deux ans et demi, a comparé le coach. Mais je vais jouer en avançant pour ne pas le laisser partir. La maladie est très courageuse de vouloir encore se remettre à affronter quelqu'un comme moi. J'en suis là: si la première leçon n'a pas suffi, je vais lui en donner une autre."

Sinisa Mihajlovic va être hospitalisé la semaine prochaine. Il sera suivi par le même docteur et se sait donc entre "d'excellentes mains." "Ce début d'année n'a pas été chanceux, ni pour moi ni pour l'équipe mais nous ne devons pas nous apitoyer sur notre fort, a commenté Mihajlovic. C'est dans les difficultés que se mesurent le courage et la capacité de réaction des hommes. Je sais que les garçons ne me laisseront pas tomber. Je me battrai avec eux comme toujours et je sais qu'ils le feront pour moi aussi."

Après 29 journées, Bologne est actuellement 12e de Serie A mais reste sur quatre matchs sans victoire. Sans Mihajlovic, les joueurs défieront l'AC Milan lors du prochain match, actuel leader du championnat. "On va monter au classement et je reviens bientôt", a promis l'homme de 53 ans,