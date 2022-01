Coupe d’Italie : Giroud et Hernandez décisifs, l’AC Milan en quarts

L’AC Milan a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en dominant le Genoa ce jeudi après prolongation (3-1). Un match au cours duquel Olivier Giroud a inscrit un nouveau but.

Olivier Giroud entame 2022 sur des bases élevées. Avec déjà deux réalisations au compteur. Buteur lors de la reprise de la Serie A et du succès de l’AC Milan face à l’AS Roma (3-1), l’international français a récidivé ce jeudi. Cette fois en Coupe d’Italie à l’occasion de la qualification des Lombards pour les quarts de finale en prolongation face au Genoa (3-1). Un Giroud qui a sorti les Milanais d’un mauvais pas alors que l’élimination se profilait après l’ouverture du score adverse par le défenseur norvégien Leo Ostigard (17e). Un bon centre de Théo Hernandez et une belle tête en lucarne de Giroud ont alors permis à l’AC Milan d’arracher la prolongation (74e). Le Français a inscrit ce jeudi son sixième but sous les couleurs milanaises.

Hernandez, double passeur

Un temps supplémentaire qui a mis en valeur un ancien de Ligue 1. Après un débordement sur la gauche, Rafael Leão a dévissé son centre du gauche… dans les buts d’Adrian Semper (102e). Déjà décisif sur le but de Giroud, Théo Hernandez l’a été à nouveau sur la dernière réalisation du soir avec un centre en retrait pour le Belge Alexis Saelemaekers (112e).

Plus tôt dans la journée, la Fiorentina avait également assuré sa place en quarts avec un succès en prolongation à Naples (5-2) avec des buts de Vlahovic, Biraghi, Venuti, Piatek et Maleh contre des réalisations de Mertens et Petagna pour le Napoli. Entré en jeu à la 89e minute, Jonathan Ikoné a adressé une passe décisive à Maleh sur le dernier but de la soirée.