Coupe d'Italie: vers un changement de format, excluant les équipes de troisième division

Le conseil de la ligue italienne a décidé ce mercredi d'un nouveau format pour la Coupe d'Italie, plus resserré et excluant les équipes appartenant à la Lega Pro, la troisième division italienne. Une "conception élitiste" dénoncée par les clubs exclus, alors que le nouveau format a été imaginé pour rendre la compétition plus attractive pour la télévision.

La Coupe d'Italie s'apprête à changer de format. Avec la nouvelle réforme, seules les 40 équipes de Serie A et B pourront participer à cette coupe nationale, excluant de facto les équipes de troisième division, qui sont réparties en trois poules de 20 en Lega Pro.

"L'expression d'une conception élitiste du football"

Le nouveau format, adopté ce mercredi lors du conseil de la ligue, vise à rendre la coupe plus attractive, notamment pour la télévision. "La décision de la Serie A d'exclure les équipes de Lega Pro de la Coupe d'Italie viole non seulement les droits consolidés, mais est l'expression d'une conception élitiste du football, incapable d'avoir une vision du système", peste Francesco Ghirelli, président de la Lega Pro.

Jusqu'ici, 78 équipes participaient à la Coupe d'Italie, incluant 29 équipes de Lega Pro et 9 de Serie D. Un premier tour qualificatif se tenait avant les phases finales, où arrivaient successivement les clubs de Serie B puis Serie A. "Le conseil d'administration de Lega Pro est convoqué lundi, qui prendra toutes les initiatives pour protéger les droits de ses équipes et pour sauvegarder une culture du football qui est respectueuse des valeurs les plus authentiques du sport, poursuit Francesco Ghirelli, dans un communiqué de la Lega Pro. L'innovation est juste, mais il faut sauver la cohésion du système footballistique."

La finale cette saison de la Coupe d'Italie se disputera le 19 mai prochain, opposant la Juventus à l'Atalanta. Du public sera d'ailleurs présent pour la partie, avec une jauge prévue allant jusqu'à 20% de la capacité du stade Mapei, d'une capacité de 29.546 places , soit 4.700 spectateurs.