Coupe d'Italie: du public pour la finale Atalanta-Juve

Ça sent très bon pour le retour des supporters de l'autre côté des Alpes. Prévue le 19 mai prochain, la finale de Coupe d'Italie entre l'Atalanta Bergame et la Juventus pourra se dérouler avec du public dans les tribunes. Le gouvernement italien étudie cette possibilité et veut accueillir des spectateurs dans le stade Mapei de Sassuolo. Dans un rapport, le sous-secrétaire à la Santé, Andrea Costa, indique que la volonté du gouvernement est d'instaurer une jauge à 20% à l'occasion de la finale.

Une jauge à 20%

"La finale de la Coppa Italia, Atalanta-Juventus, prévue le 19 mai au stade Mapei de Sassuolo, sera ouverte au public. Après avoir discuté avec le ministre Roberto Speranza, je confirme la volonté du gouvernement d’ouvrir le stade aux supporters à 20% de sa capacité. La CTS étudie actuellement le protocole pour permettre aux spectateurs de suivre le match en toute sécurité dans le plein respect des règlements anti-Covid."

4.700 spectateurs attendus pour la finale

Avec une capacité maximale de 29.546 places, le Stade Mapei devrait donc accueillir 4.700 spectateurs à l'occasion de la finale de la Coupe d'Italie entre l'Atalanta Bergame et la Juventus. "Il s'agira de tests importants en vue des matchs du championnat européen. Il s'agit d'un signal fondamental pour l'ensemble du monde sportif qui, une fois de plus, montre la voie en indiquant les dates d'un retour progressif à la vie normale", indique Andrea Costa.

En Angleterre, 8.000 spectateurs ont pu assister à la finale de la League Cup dimanche dernier entre Manchester City et Tottenham. Lors de l'Euro cet été, le Stadio Olimpico de Rome accueillera aussi des supporters, avec une jauge limitée à 25% de sa capacité, soit environ 18.000 spectateurs.