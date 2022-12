Fabian O'Neill, ancien international uruguayen et idole de Zidane, est mort

De son propre aveu, Fabian O’Neill était l'un des footballeurs les plus forts que Zinédine Zidane a eu à voir jouer. L'ancien international uruguayen, formé à Montevideo et passé par la Juventus Turin, s'est éteint dimanche à l'âge de 49 ans.

Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de sa génération par Zinédine Zidane, Fabian O'Neill est décédé ce dimanche, à 49 ans. Selon des médias uruguayens, l'ancien international de la Celeste n'a pu résister à l'hémorragie digestive pour laquelle il avait été admis ces derniers jours à l'hôpital de Montevideo, déjà dans le coma.

Souffrant de graves problèmes de santé, dont une maladie chronique du foie, l'Uruguayen d'origine irlandaise a longtemps lutté contre un alcoolisme qui l'aura accompagné durant sa carrière. Il avait souffert ces dernières années d'une cirrhose aiguë du foie, et de graves addiction aux jeux, entre autres.

"J’ai eu 14 millions de dollars et j’ai tout perdu. J’ai eu des tonnes d’amis et aujourd’hui, je vis avec une dizaine de vagabonds comme moi, on s’entraide, racontait-il il y a quelques années. Mais ça ne me dérange pas d’être pauvre, je n’ai jamais voulu être du côté des riches. J’ai assez pour m’acheter à boire. Manger, je peux manger du riz avec des œufs, c’est pareil. Des chevaux lents, des femmes rapides et beaucoup de paris, voilà pourquoi il ne me reste rien."

Le Magicien du Nacional

Ses années de footballeur resteront intimement liées à l'Italie. Arrivé en Europe à Cagliari en 1995, "El Mago" (Le Magicien) a également porté le maillot de la Juventus Turin et de Pérouse, avant de revenir dans son pays natal au Nacional, où il avait éclaté plus jeune. International dans les années 1990-2000 (19 sélections, 2 buts), il a notamment disputé la Coupe du monde 2002 avec la Celeste, en Corée du Sud et au Japon.

L'ancien footballeur avait croisé la route de Zinédine Zidane à la Juve lors de la saison 2000-01, au terme de laquelle le Français avait confié toute l'admiration qu'il lui portait ballon au pied. O'Neill avait pris sa retraite en 2003, à seulement 29 ans.