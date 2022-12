Juventus: le retour de Pogba serait encore repoussé

Alors qu’un retour au début du mois de janvier était initialement visé, Paul Pogba ne pourrait finalement reprendre la compétition qu’au mois de février prochain, rapporte la Gazzetta Dello Sport. Le quotidien italien en profite pour rappeler que le milieu de terrain français représente pour l’instant un gouffre financier pour la Juventus Turin.

Quand verra-t-on Paul Pogba (enfin) rejouer au football ? Opéré du genou droit au début du mois de septembre, le milieu de terrain français n’est plus apparu en match officiel depuis le 19 avril dernier et une défaite de Manchester United contre Liverpool en Premier League. Et, après avoir passé huit long mois loin de la compétition, le joueur de la Juventus Turin, forfait pour le Mondial 2022, peine à entrevoir le bout du tunnel.

Alors qu’un retour du champion du monde 2018 était initialement espéré au début du mois de janvier, Pogba pourrait finalement devoir patienter jusqu’au mois de février, rapporte la Gazzetta Dello Sport. Voir le Français de retour sur la pelouse pour le choc de Serie A entre la Juventus Turin et Naples le 13 janvier prochain (20h45) ne serait désormais plus qu’une utopie.

Un gouffre financier pour la Juve

Le quotidien italien en profite pour souligner que l’ancien Mancunien représente pour l’instant un gouffre financier pour la Vieille Dame. L’été dernier, Pogba a signé pour quatre ans et un salaire de 10 millions d’euros (bonus compris). Selon les calculs de la Gazzetta Dello Sport, il aurait donc déjà coûté 5,24 millions d’euros aux Bianconeri depuis son retour en juillet… sans avoir joué aucune minute.