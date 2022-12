Équipe de France: "Je ne suis pas en commando pour Zidane", Dugarry nuance ses propos sur Deschamps

Christophe Dugarry est revenu sur sa volonté d’ouvrir un débat sur le jeu de l’équipe de France et par conséquent sur l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus et d’une éventuelle arrivée de Zinédine Zidane comme sélectionneur.

Pas tendre avec Didier Deschamps après la finale de la Coupe du monde, Christophe Dugarry a notamment expliqué qu’il ne souhaitait pas voir le sélectionneur rester en place. En colère et déçu après la défaite contre l’Argentine, l’attaquant titré en 1998 n’a pas compris comment les Bleus avaient tant déjoué face à l’équipe emmenée par Lionel Messi. Afin de calmer un certain emballement autour de ses propos, l’ancien buteur de Bordeaux et de l’OM a tenu à les préciser.

"Sur son bilan, Deschamps mérite de rester en sélection, a ainsi expliqué Christophe Dugarry auprès de La Chaîne L’Équipe ce jeudi soir. En quatre ans, quand tu gagnes la Coupe du monde en 2018 et que tu fais une finale, même avec 80 minutes horribles et que le contenu des matchs n'est pas extraordinaire, pourquoi pas, je m'en fiche."

"Zidane ou Deschamps, ce n'est pas le sujet"

Proche ami de Zinédine Zidane, 'Duga' a également rappelé qu’il n’était pas en mission pour obtenir le départ de Didier Deschamps ou son remplacement par l’ancien meneur de jeu des Bleus. Non, à ses yeux, la priorité reste le niveau global de l’équipe de France et le jeu pratiqué. C’est dans ce domaine que les choses doivent être améliorées selon lui. Et cela mériterait donc que l’on s’interroge.

"Zidane ou Deschamps, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas mon sujet, je ne veux pas rentrer dans ce débat, a encore analysé l’ancien membre de la Dream Team RMC Sport. Comme Raymond Domenech l'a expliqué, cela bouffe le message que j'ai envie de faire passer."

En atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a atteint l'objectif fixé par la FFF. Le sélectionneur des Bleus, dont le contrat doit se terminer à la fin de l'année 2022, a repris la main sur son avenir. Ce sera à lui décider s'il veut poursuivre ou pas à la ête de l'équipe de France. Mais là n'est pas le problème pour Christophe Dugarry.

Et l'ancien international tricolore de réaffirmer encore plus clairement sa position: "Je ne suis pas là en commando pour Zinédine Zidane ou contre Didier Deschamps. Je me fiche de ça. Si Deschamps veut rester, c'est son problème. Je veux juste lancer un débat et j'espère que l'on aura droit à des explications sur le foot dans les semaines à venir."