Fiorentina: l’étrange célébration de Ribéry

Franck Ribéry a marqué pour la Fiorentina lors du match face à l’AC Milan (2-3), dimanche en Serie A. Une réalisation qu’il a fêtée avec une célébration étonnante.

La "vieille génération" résiste toujours! Le match entre la Fiorentina et l’AC Milan (2-3) a donné lieu à une confrontation entre quasi quadragénaires sur le terrain avec Franck Ribéry (38 ans le 7 avril) et Zlatan Ibrahimovic (39 ans). Et les deux joueurs ont marqué pour l’occasion. L’attaquant suédois a ouvert le score avant que Franck Ribéry ne donne l’avantage à l’équipe de Florence en concluant du pied gauche une très belle action collective.

Pour fêter son deuxième but de la saison (en 21 matchs de Serie A, 6 passes décisives), l’attaquant français s’est lancé dans une drôle de célébration. Il a lancé deux pas, mimant un déséquilibre. Le principal intéressé n’a pas expliqué la raison mais pour certains, il se serait lancé dans une démarche de vieillard à quelques jours de fêter ses 38 ans.



Pour d’autres, il aurait agi de la sorte en réponse à des propos récents de son entraîneur Cesare Prandelli, qui l’avait remplacé en fin de match face à Benevento (1-4) la semaine dernière pour le retour à la compétition du Français. "Ribéry m'a dit qu'il pouvait tenir pendant 90 minutes, avait-il expliqué. Je lui ai expliqué que je suis vieux et que je ne sais pas gérer le temps."

A l’issue du match, Ribéry a publié un message d’espoir après le revers de la Viola, 14e avec sept points d’avance sur Calgiari, premier relégable. "Tête haute les gars!, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Apprenons notre leçon, restons unis et combattons ensemble jusqu'à la fin des prochains matchs!"



Cesare Prandelli, son entraîneur, ne s’est pas exprimé à l’issue du match, trop tendu en raison du scénario cruel. Le manager Giancarlo Antognoni l’a suppléé en dénonçant les erreurs d’arbitrage, notamment sur le but de Zlatan Ibrahimovic, qu’il estime entaché d’une faute du Suédois. Sous contrat jusqu’à l’été prochain avec la Fiorentina, Ribéry est annoncé dans plusieurs clubs dont Monza, le club dirigé par les anciens tauliers de l’AC Milan, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani.



"Ma priorité actuellement est la Fiorentina, a-t-il récemment déclaré à Sky Deutschland. Un retour en Bundesliga? J'ai passé mes meilleurs moments de footballeur en Allemagne. Mais, il est encore un peu tôt pour parler de l’avenir."