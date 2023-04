"Il n'en a rien à faire du foot", Cassano en remet une couche dans sa guerre des mots avec Mourinho

Antonio Cassano a répondu à José Mourinho, qu'il avait initialement attaqué vendredi dernier dans une émission sur YouTube. Alors que le coach portugais s'est moqué de la carrière de l'Italien, l'ancien joueur de l'Inter a taclé lui la façon dont The Special One fait jouer ses équipes.

Antonio Cassano a répondu à José Mourinho, qui avait lui-même répondu à l'Italien quelques jours plus tôt. Tout avait commencé par une attaque sur le niveau de coaching de Mourinho, qui ne serait pas assez bon pour un retour au Real Madrid, puis à une réponse cinglante du Portugais sur la carrière peu remarquable de Cassano. Cette fois-ci l'ancien joueur de l'Inter en a remis une couche, déclarant qu'il faisait jouer ses équipes "comme de la merde".

"Il y a des gens qui écrivent des conneries"

Celui qui avait lancé les hostilités a tenu à corriger les propos de José Mourinho, qui avait sous-entendu dans sa réponse qu'Antonio Cassano s'était fait battre par Marko Livaja, actuel attaquant croate de Hajduk Split qui était coéquipier de l'Italien à l'Inter lors de la saison 2012-2013. "Il a un problème avec moi, ce n'est pas moi qui ait un problème avec lui, avait répondu l'entraîneur de la Roma en conférence de presse dimanche. Je lui dis juste une chose : fais attention Antonio, tu as 40 ans et j'en ai 60, mais parfois des Marko Livaja arrivent et là ça devient difficile."

La supposée dispute entre Cassano et Livaja n'était pas publique avant que Mourinho ne la mentionne, mais l'ancien attaquant italien a ressenti le besoin de répliquer dans une vidéo Instagram. "Il y a des gens qui écrivent des conneries sur ce qu'a dit Mourinho, et ensuite il y a cette rumeur avec Livaja et ça devient compliqué. Je me suis disputé avec Livaja, nous nous sommes tout dit, mais deux jours plus tard nous étions amis comme avant. Ma mère m'a appris à n'avoir peur de rien et je me suis disputé avec 30 000 personnes. Il y avait vingt personnes qui se sont interposées et il n'y a pas eu de confrontation physique entre Livaja et moi. Je n'ai pas été battu", veut-il clarifier.

"Encore une histoire de merde"

"Dites au mec qui prétend connaître cette histoire que je n'ai jamais rien pris, c'est de la merde. Encore une histoire de merde, comme la façon dont vous faites jouer vos équipes", appuie-t-il après avoir dit précédemment que Mourinho "s'en fout du football".

"Mourinho c'est du cinéma, avait attaqué initialement Antonio Cassano dans une émission diffusée sur la chaîne YouTube Bobo TV vendredi dernier. Je ne sais pas comment il obtient des résultats. Il a été un grand entraîneur et un grand communicant mais aujourd'hui, pour moi, il n'est pas au niveau pour entraîner le Real Madrid ou Saint-Marin. Il peut revenir à Madrid si Ancelotti ne poursuit pas mais si le Real Madrid veut un entraîneur, qu'il n'appelle pas José Mourinho pour son nouveau projet. Il s'en fout du football. Il n'aime pas travailler, il ne sait pas communiquer et parler, ne nous laissons pas berner pas ses histoires."