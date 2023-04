Cassano dézingue Mourinho, "pas au niveau pour entraîner le Real ou Saint-Martin"

Toujours aussi acerbe, Antonio Cassano a allègrement critiqué José Mourinho dans une émission diffusée sur la chaîne YouTube Bobo TV. L'ancien attaquant italien s'est amusé de la rumeur d'un retour du "Special One" au Real Mdarid, affirmant qu'il n'avait "pas le niveau".

Réputé saignant sur le terrain, mais aussi en dehors depuis sa retraite sportive à l'été 2017, Antonio Cassano a encore frappé. Alors qu'il s'en est régulièrement pris à Cristiano Ronaldo ces dernières années, l'ancien attaquant de la Roma a cette fois eu pour cible José Mourinho.

L'ex-international italien, qui a porté à 39 reprises le maillot de la Squadra Azzurra (10 buts), s'est étonné que des rumeurs renvoient le manager portugais au Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. "Mourinho, c'est du cinéma, s'est-il insurgé sur Bobo TV, la chaîne YouTube de l'ancien footballeur Christian Vieiri. Je ne sais pas comment Mourinho obtient des résultats. Il a été un grand entraîneur et un grand communicant, mais aujourd'hui, pour moi, il n'est pas au niveau pour entraîner le Real Madrid ou Saint-Martin".

Sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en 2024, le Portugais de 60 ans a été à la tête du Real Madrid entre 2010 et 2013, glanant une Liga, une Coupe nationale et une Supercoupe d'Espagne.

"S'ils veulent jouer au foot de manière décontractée, ils peuvent l'appeler"

L'ancien buteur de Milan, 40 ans, est même allé jusqu'à affirmer que le "Special One" ne se soucie plus vraiment de son travail. "Mourinho se fout du football. Ils vont regarder le palmarès, mais il ne faut pas se leurrer. (...) Il peut retourner au Real Madrid, parce qu'Ancelotti peut aller au Brésil, mais seulement pour le statut. (...) Mais si le Real veut un entraîneur de football, il n'appellera pas Mourinho. Si les habitants de Saint-Martin veulent jouer au foot de manière décontractée, alors ils peuvent l'appeler".



Cassano a également joué la comparaison entre Mourinho et Maurizio Sarri, clamant que ce dernier était un bien meilleur manager. "Maurizio Sarri aime le football et son travail, alors que l'autre n'en a rien à foutre du football. (...) Sarri joue un football merveilleux, alors que l'autre est nul." "L'autre" appréciera.