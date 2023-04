"A Madrid, on se souvient de lui pour son manteau", la réponse cinglante de Mourinho à Cassano

Dans une émission diffusée sur la chaîne YouTube Bobo TV, l'ex-international italien Antonio Cassano avait vivement critiqué José Mourinho sur un éventuel retour au Real Madrid. La réponse du "Special One" n'a pas traîné.

Il est rarement bon de s'en prendre à José Mourinho. Quand il est attaqué, en général, le coach portugais ne tarde pas à repondre. Antonio Cassano en a fait les frais. Dans une émission diffusée sur la chaîne YouTube Bobo TV, l'ancien attaquant italien s'était amusé de la rumeur d'un éventuel retour du "Special One" au Real Madrid. Antonio Cassano, également passé par le club madrilène, avait dit : "Mourinho c'est du cinéma. Je ne sais pas comment il obtient des résultats. Il a été un grand entraîneur et un grand communicant mais aujourd'hui, pour moi, il n'est pas au niveau pour entraîner le Real Madrid ou Saint-Marin. Il peut revenir à Madrid si Ancelotti ne poursuit pas mais si le Real Madrid veut un entraîneur, qu'il n'appelle pas José Mourinho pour son nouveau projet. Il s'en fout du football. Il n'aime pas travailler, il ne sait pas communiquer et parler, ne nous laissons pas berner pas ses histoires."

"On se souvient de lui à Madrid pour un manteau et il n'a même pas remporté la Coupe de Lombardie avec l'Inter"

Une déclaration qui est arrivée aux oreilles de José Mourinho. Après la victoire de l'AS Roma sur la pelouse du Torino (0-1), le "Special One" n'a pas hésité à dégainer sa réponse : "Chacun est libre d'avoir ses préférences ou même de critiquer. Mais quand il s'agit des autres, comme Antonio Cassano, les choses sont différentes. Il s'amuse et les autres travaillent sérieusement. Cassano a joué pour la Roma, l'Inter et le Real Madrid. A Madrid on se souvient de lui pour son manteau, avec la Roma, il a remporté une Supercoupe sans jouer et avec l'Inter, il n'a même pas remporté la Coupe de Lombardie."

L'actuel entraîneur de l'AS Rome a poursuivi : "D'un autre côté, il sait ce que j'ai gagné avec l'Inter, le Real Madrid et la Roma. Il aura un problème avec moi, mais je n'en aurai pas avec lui. Attention Antonio, tu as 40 ans et j'en ai 60, parfois des Marko Livaja arrivent et puis c'est dur."

José Mourinho s'est même permis une référénce à Marko Livaja. En effet, l'international croate avait été recruté par l'Inter Milan en 2010 et avait été l'un des concurrents d'Antonio Cassano pendant la saison 2012-2013. L'enfant terrible du football italien se fait désormais attendre.