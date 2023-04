Inter-Fiorentina: le raté incroyable de Lukaku, décidément plus efficace avec la Belgique

En panne de réalisme face à la Fiorentina (0-1), l'Inter aurait pu ouvrir le score sans un incroyable raté de Romelu Lukaku face au but, alors que le score était encore de 0-0.

Prolifique avec les Diables Rouges (quatre buts en deux matches pendant la trêve internationale), le Belge Romelu Lukaku n’affiche pas le même niveau de confiance avec son club, l’Inter. L’ancien attaquant de Chelsea a beaucoup gâché contre la Fiorentina (0-1), à l’image de son équipe.

"On doit être plus efficaces devant le but, on a eu tellement de balles de but qu'on devait concrétiser", a déploré Simone Inzaghi. Lukaku s’est manqué une première fois à la 26e en première période, quand, servi par un coéquipier, il a oublié de frapper en première intention et préféré contrôler, permettant aux défenseurs d’intervenir.

Le raté de l'année ? © @beinsports

Mais le plus gros raté est intervenu en seconde période, à la 47e, cinq minutes avant le but de Bonaventura. Sur un centre parfait de Bastoni, Lukaku était parfaitement placé pour réceptionner l’offrande, seul face au but vide, hors de portée du gardien. Malheureusement pour les Nerazzurri à qui plus rien ne réussit, le Belge s’est emmêlé les pinceaux, alors qu’il suffisait de mettre le pied en opposition. Une formalité pour un attaquant de sa classe.

Mais le Belge, pièce maîtresse de l’équipe qui a célébré le Scudetto en 2021, n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début de l’année. Et l’Inter vacille. Troisième du championnat, à 21 points du leader napolitain qui pourrait creuser l’écart sur le podium, l’Inter pourrait être distancé par la Lazio qui se déplace à Monza dimanche.