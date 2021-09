Italie: les grosses pertes financières de la Juventus

Très fortement impactée par la crise du Covid-19, la Juventus a clos la saison 2020-2021 avec un déficit financier de 210 millions d’euros.

La Vieille Dame a connu des joueurs meilleurs. Sportivement, la Juve n’est pas au mieux. Sans Cristiano Ronaldo, parti au mercato d'été à Manchester United, l’équipe de Massimiliano Allegri n’a toujours pas remporté le moindre match en Série A depuis la reprise (un nul, deux défaites). Si elle a retrouvé un peu le sourire cette semaine en Ligue des champions en allant s’imposer sur la pelouse de Malmö (0-3), elle n’est que 16e du championnat italien avant de recevoir l’AC Milan dimanche.

Pas rassurant après une saison 2020-2021 à l’issue de laquelle elle a aussi laissé le titre de champion à l’Inter après un règne sans partage de neuf saisons. Inquiétant car cet exercice 20-21 hante aussi la direction financière du club, avec des "caisses" dans le rouge.

Plus de 90 millions d'euros de perte de revenus

Ce vendredi, le Conseil d’administration du club piémontais était réuni sous la présidence d’Andrea Agnelli pour boucler les comptes de la saison passée. Au 30 juin 2021, les pertes affichées par la Vieille Dame s’élèvent à 209,9 millions d’euros. Un déficit énorme comparativement à l’exercice 2019-2020, qui était de 90 millions d’euros. La dette totale, relativement stable, s’élève à 389 millions d’euros.

La chute des revenus, qui s’élèvent précisément à 92,7 millions d’euros, s’explique en grande partie par l’impact, direct et indirect, de la crise sanitaire (billetteries, ventes des produits dérivés et de licences...). A noter que ces lourdes pertes financières ont été légèrement compensées par la hausse des droits TV et radio.