"J'ai été protégé et après on m’a tué": les confessions de Maxime Lopez sur ses années à l'OM

Dans une longue interview accordée à l’émission "Le Club des 5", Maxime Lopez est notamment revenu sur ses années marseillaises. Sans regret mais avec beaucoup de franchise.

30 matchs pour sa première année, 37 en 2021-2022 et déjà une vingtaine cette saison. Passé de l’OM à Sassuolo le dernier jour du mercato estival en 2020, Maxime Lopez n’a pas mis longtemps à s’adapter à la Serie A. Sans regretter la fin de son aventure marseillaise. Même s’il sait qu’elle aurait pu s’écrire différemment.

"Honnêtement, je n’ai aucun regret, raconte-t-il dans une longue interview accordée à l’émission ‘Le Club des 5’ sur Youtube. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là... On me parlait du Barça."

"Après on m'a tué"

Vite adopté par le Vélodrome, tombé sous le charme de ce "minot" si doué balle au pied et capable de dompter la pression propre à un tel environnement, le milieu de terrain a connu des hauts et des bas tout au long de son passage à Marseille, de la finale de la Ligue Europa perdue en 2018 à ce départ à Sassuolo. "Même la première année à l’OM il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après on m’a tué…", dit-il.

Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2025 avec Sassuolo, actuel 12e de Serie A et qui vient d'enchaîner quatre victoires, il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. "On se dit qu’il y a un coup à jouer après la trêve. C’est un club familial, il y a une bonne ambiance. Maintenant il faut être ambitieux. (…) On a des belles choses à aller chercher. On discutera tranquillement à la fin de la saison", confie Lopez, qui reconnaît avoir été approché l'an dernier par la Roma et la Lazio.