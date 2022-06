Mercato: Maxime Lopez a déconseillé à Scamacca de rejoindre le PSG "en rigolant"

Maxime Lopez, l'ancien milieu de terrain de l’OM, a discuté avec son équipier de Sassuolo Gianluca Scamacca, courtisé par le PSG. Il lui a déconseillé en rigolant de rejoindre le club ennemi de Marseille tout en comprenant son intérêt.

L’intérêt du PSG pour l’attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca (23 ans), n’a pas échappé à l’ancien Marseillais, Maxime Lopez (24 ans). Dans une interview à La Provence dimanche, le milieu qui a rejoint définitivement le club italien à l’été 2021 a discuté de Paris avec son équipier… en lui déconseillant d’y signer. Une blague, précise-t-il dans La Provence, pour rappeler la rivalité entre les deux clubs.

"Qui je suis pour lui déconseiller?"

"Quand l’info est sortie, je lui ai écrit, explique Lopez dans le journal. Je lui ai déconseillé d’y aller en rigolant! Qui je suis pour lui déconseiller? Pour moi qui suis marseillais, Paris, ça ne me fait pas trop rêver. Mais pour un joueur comme Gianluca qui monte, ça fait rêver de se dire qu’il va peut-être jouer avec Mbappé, Neymar et Messi. Il doit se poser la question. En janvier, il m’avait qu’il préférerait rester en Italie. Entre les joueurs du club, les moyens, le confort, beaucoup d’étrangers rêvent d’aller à Paris."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Scamacca, international italien (7 sélections), a inscrit 16 buts en 34 matchs de championnat cette saison. Selon certains médias, Paris aurait formulé une offre de 35 millions d’euros pour l’attaquant, encore sous contrat jusqu’en 2026.

Lopez sort, lui, d’une nouvelle saison pleine avec le club italien (37 matchs, 2 buts, 2 passes) qu’il a débord rejoint sous forme de prêt en 2020, avant d’être transféré contre deux millions d’euros en 2021. Sous contrat jusqu’en 2025, il s’interroge lui aussi son avenir. "Honnêtement, je me pose cette question, reconnaît-il. Je suis épanoui à Sassuolo, je parle italien, ça change tout pour la vie au quotidien. Je me sens comme à Marseille. Est-ce le bon moment? Je ne sais pas. On va voir. Pas mal de clubs font connaître leur intérêt. Sassuolo est demandeur, il aime bien faire des plus-values. On va voir ce que j’ai. Concernant les clubs que vous évoquez (la Roma, la Lazio, la Fiorentina, ndlr), il n’y rien de sérieux, ni de concret. Quand il y aura du concret, je me poserai pour y réfléchir."