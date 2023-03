Juve-Fribourg: "Il était juste de le renvoyer chez lui", Allegri s'explique sur la mise à l'écart de Pogba

Ecarté du groupe pour le huitième de finale de Ligue Europa face à Fribourg ce jeudi, Paul Pogba n'a pas eu la bonne attitude vis-à-vis de à ses coéquipiers selon Max Allegri. La presse italienne rapportait que le Français n'avait pas été convoqué après être arrivé en retard à la convocation.

Un Massimiliano Allegri très agacé. L'entraîneur de la Juventus a de plus en plus de mal à cacher son agacement vis-à-vis de Pogba, après un énième épisode lui faisant manquer un match avec son équipe. A peine revenu de blessure, le Français est arrivé en retard à la convocation et a donc été renvoyé chez lui par son coach, qui s'est défendu d'une telle décision au micro de Sky Italia.

"Il était juste de le renvoyer chez lui"

"L'exclusion de Pogba pour des raisons disciplinaires ? C'est simple, il est arrivé en retard à la convocation hier soir (mercredi), par respect pour le groupe je pense qu'il était juste de le renvoyer chez lui et de le retrouver dans le groupe demain", a déclaré l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, au micro de Sky lors de l'avant-match Juve-Fribourg, match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Le directeur financier de la Juventus Francesco Calvo est allé dans le sens de son entraîneur en rappelant : "Il y a des règles, la discipline est fondamentale, nous attendons de lui qu'il donne l'exemple. Il s'agit d'une décision naturelle et spontanée de l'entraîneur et du club. Une amende sera alors automatiquement déclenchée."

La "Pioche", 29 ans, a fait son retour en compétition le 28 février en entrant en jeu contre le Torino (4-2) puis a de nouveau joué quelques minutes contre l'AS Roma (0-1) dimanche. Il est encore en quête de rythme après avoir manqué tout le début de saison et le Mondial-2022, en raison de sa blessure au genou droit fin juillet, qui a nécessité une opération début septembre.