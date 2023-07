Juventus: 16 mois de suspension pour l'ancien président Andrea Agnelli

Le tribunal de la Fédération italienne de football a condamné ce lundi l'ex-président de la Juve, Andrea Agnelli, à 16 mois d'interdiction d'exercer dans le football, pour des irrégularités de paiement.

La Juventus et la justice, épisode 58. Contraint de démissionner de la présidence de la Vieille Dame fin 2022, Andrea Agnelli a vu ce lundi le tribunal de la Fédération italienne (FIGC) le condamner à 16 mois d'interdiction d'exercer toute fonction liée au football, et à 60.000 euros d'amende. Une sanction pour une histoire d'irrégularités dans les paiements du club aux joueurs, dans le dossier encore plus gros de l'enquête Prisma sur les magouilles financières de la Juve.

En attendant un possible appel d'Agnelli, voilà en tout cas une nouvelle condamnation visant le club du Piémont ou son univers. Il y a quelques semaines, la Juve avait ainsi été sanctionnée de 10 points de pénalité en Serie A, et d'une amende de 718.000 euros, pour des plus-values fictives.

Et bientôt une exclusion de coupe d'Europe ?

Sous le coup d'une (autre) enquête pour "violations potentielles de la licence de club et du fair-play financier" - une affaire qui n'a rien à voir avec celle des fraudes comptables - la Juventus pourrait par ailleurs être exclue de la Ligue Europa Conférence, ainsi que le rapportait le Corriere Dello Sport ces derniers jours.

Les Bianconeri auraient conclu un accord avec l'UEFA pour se faire exclure de la C4, qui n'intéresse pas le club après la 7e place acquise en championnat la saison dernière. Un accord qui bénéficierait à la Fiorentina, finaliste de la Ligue Europa Conférence et 8e de Série A.