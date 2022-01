Juventus: après sa grande première, Marley Aké a séduit chez les Bianconeri

Marley Aké a fait sa première apparition avec la Juventus en entrant face à la Sampdoria, mardi, en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie (4-1). L’ancien ailier de l’OM (21 ans) en a profité pour obtenir un penalty. De quoi valider ses progrès remarqués depuis son arrivé l’an passé.

A peine trois minutes. Marley Aké n’a pas mis longtemps à se montrer décisif avec la Juventus. Après être entré en jeu à la 74e, en remplaçant Juan Cuadrado, l’ailier français a obtenu un penalty contre la Sampdoria, mardi, en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie (4-1). Alvaro Morata s’est chargé de le transformer. De quoi offrir une saveur particulière au baptême de l’ex-Marseillais. Massimiliano Allegri sait maintenant qu’il peut compter sur lui. Pourquoi pas en Serie A, où il n’est encore jamais apparu.

Ce baptême réussi vient récompenser les progrès affichés par Aké depuis son arrivée en janvier 2021. L’ancien espoir de l’OM, recruté pour huit millions d’euros (un montant qui surpris de l’autre côté des Alpes), a débarqué dans le Piémont pour intégrer l’équipe U23. Au sein de la seule réserve professionnelle d’Italie, qui évolue en Serie C (la troisième division), le natif de Béziers (Hérault) a rapidement gagné sa place.

"Je me sens plus fort"

Son coach, Lamberto Zauli, l’utilise principalement comme milieu droit, mais il a aussi dépanné à plusieurs reprises dans un rôle de latéral. De quoi étoffer sa polyvalence. "L'entraîneur me fait beaucoup travailler tactiquement, c'est là où je peux progresser ainsi que sur l'aspect défensif", a confié Aké mi-novembre.

Le jeune Français d’origine ivoirienne, qui vient de fêter ses 21 ans (le 5 janvier), a également pris de l’épaisseur dans le Piémont. Beaucoup ont remarqué sa transformation physique sur les réseaux. A force de travailler en salle, avant et après les séances d’entraînement, il a gagné en masse musculaire. "Je me sens plus fort, c'est pour ça que je suis venu à la Juve, expliquait-il en fin d’année dernière. Je sens que j'ai progressé et je pense que la Juve était le meilleur choix pour cela." A confirmer dans les prochains mois.