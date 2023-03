Juventus: "Il faut qu'il veuille redevenir celui qu'il était", le message clair d'Allegri à Pogba

Avant la rencontre entre la Juve et la Sampdoria, ce dimanche en Serie A, Massimiliano Allegri, s'est exprimé sur l'état physique de Paul Pogba. Et le coach de la Vieille Dame en a profité pour adresser un message clair au milieu de terrain des Bleus.

La Juventus a eu des difficultés mais s'est imposée ce dimanche face à la Sampdoria, lors de la 26e journée de Serie A (4-2). Un succès important construit notamment grâce au doublé d'Adrien Rabiot, encore une fois excellent à l'Allianz Stadium. De son côté, Paul Pogba a encore vécu de loin cette victoire de ses coéquipiers.

Absent du groupe bianconeri alors qu'il devait faire son retour après avoir été mis à l'écart pour raison disciplinaire, l'international français a dû déclarer forfait en raison d'un "problème musculaire", a expliqué le club turinois. Un souci physique de plus pour celui qui démarre tout juste sa saison après sa blessure au genou droit l'été dernier, ayant nécessité une opération début septembre.

"Il faut qu'il se relève et qu'il veuille redevenir ce qu'il était avant"

En marge du match face à la Samp', l'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, en a dit un peu plus sur la blessure de Pogba auprès de DAZN. "Ce matin (dimanche), il s'est fait mal à l'adducteur alors qu'il tirait des coups-francs. On verra demain l'étendue des dégâts. Ce soir, il pouvait nous donner un coup de main mais c'est comme ça."

Mais c'est surtout la fin de la sortie de l'entraîneur de la Vieille Dame qui n'est pas passée inaperçue: "Il faut qu'il se relève et qu'il veuille redevenir ce qu'il était avant", a-t-il lancé à l'attention de Pogba.

Didier Deschamps doit annoncer ce jeudi sa liste pour les premiers matchs éliminatoires de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et en Irlande, les 24 et 27 mars. Il apparaît de moins en moins possible de voir Paul Pogba y figurer. Sa dernière apparition avec les Bleus remonte à un match amical contre l'Afrique du Sud, le 29 mars 2022 (5-0). Il y a près d'un an.