"Ça fait mal à notre sport": le coup de gueule de Dupraz sur le conflit Deschamps-Benzema

Dans les Grandes Gueules du Sport, dimanche sur RMC, Pascal Dupraz, l'ancien entraîneur passé notamment par Evian-TG, Toulouse, Caen et Saint-Etienne, s'est emporté contre le traitement médiatique autour du conflit qui oppose Didier Deschamps et Karim Benzema depuis la Coupe du monde au Qatar.

"Bon bah je vais devoir m'expliquer pour le peuple." C’est une nouvelle fois à travers un bref message posté samedi sur Instagram que Karim Benzema a annoncé son intention de sortir vraiment du silence et de dire enfin sa version des faits sur son forfait et son départ de la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France. Une explication d’autant plus attendue que Didier Deschamps a livré la sienne vendredi dans des entretiens au Parisien et au Figaro, et qu’elle n’a pas du tout convaincu l’intéressé, lequel s’est moqué de son ex-sélectionneur sur les réseaux sociaux.

"Tout le monde s’en fout de ça !"

Tout le monde n’attend pourtant pas la mise au point du capitaine du Real Madrid. Dans les Grandes Gueules du Sport, dimanche matin du RMC, Pascal Dupraz a poussé un gros coup de gueule contre le déferlement médiatique autour de l'attaquant français.

"Vous pensez que je n’ai que ça à faire moi ? Attendre, trépigner... que Benzema me fasse son commentaire sur son départ de la Coupe du monde au Qatar ? Mais tu sais ce que je vais faire le jour où il parle ? Je vais me repasser le match des rugbymen, Angleterre-France. Du sport, encore et toujours. A force, ça fait mal à notre sport. Au sport numéro 1. On est en train de le déglinguer de partout. Ça suffit ! Une fois bonne fois pour toute, ça suffit !"