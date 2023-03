Juventus: Allegri confirme que Pogba n'est plus puni

En conférence de presse samedi, Massimiliano Allegri a indiqué que Paul Pogba était de nouveau convocable pour la Juventus. Jeudi, l'international français avait été écarté du groupe par son entraîneur en raison d'un retard avant un huitième de finale aller de Ligue Europa.

Punition terminée pour Paul Pogba. Exclu du groupe de la Juventus pour un retard avant le match de Ligue Europa contre Fribourg (1-0), le milieu de terrain français est de nouveau "à disposition" pour la réception de la Sampdoria Gênes, dimanche, comme l'a indiqué samedi son entraîneur.



Paul Pogba "est à disposition, ce n'est pas parce qu'il a été en retard (avant le match de jeudi, ndlr) qu'on le maintient en punition pour toujours", a expliqué Massimiliano Allegri à la presse avant le match contre la Samp, comptant pour la 26e journée de Serie A.



Alors qu'il démarre tout juste sa saison après sa blessure au genou droit l'été dernier, qui a nécessité une opération début septembre, Paul Pogba n'avait pas été retenu contre Fribourg, jeudi en huitième de finale aller de Ligue Europa, pour être arrivé en retard au rassemblement de son équipe la veille au soir.

Di Maria absent dimanche

La Juve sera en revanche privée dimanche d'Angel Di Maria, auteur du but de la victoire contre les Allemands, et Federico Chiesa, en proie à des pépins physiques. Le milieu argentin est gêné au niveau de la cuisse gauche et l'ailier italien au niveau du genou droit, mais tous deux devraient être en mesure de faire le déplacement à Fribourg jeudi pour le match retour de Ligue Europa.



Contre la Sampdoria, la Juventus jouera dimanche "un match très important car pour la première fois on peut être deuxièmes au classement", a assuré Allegri, en mettant de côté, comme il le fait régulièrement devant la presse, la pénalité de quinze points dont a écopé le club en janvier pour des fraudes comptables.



Avec cette pénalité, contre laquelle le club a déposé un recours, les Bianconeri sont septièmes avec 35 points. Mais dans le cas d'une éventuelle annulation de la décision, sur laquelle le Comité olympique italien (Coni) sera amené à se prononcer d'ici quelques semaines, le club serait actuellement à égalité de points avec l'Inter Milan (2e, 50 pts), qui a été battue vendredi soir à La Spezia (2-1).