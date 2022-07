Juventus: Pogba touché au genou à l'entraînement

Selon Mediaset, Paul Pogba a été touché au genou ce lundi lors de l'entraînement avec la Juventus, qui se trouve aux Etats-Unis pour une tournée estivale. Les premières nouvelles seraient néanmoins plutôt rassurantes.

Premier coup dur pour Paul Pogba à la Juventus. Selon Sport Mediaset, le milieu de terrain français a quitté l'entraînement du club de la Vieille Dame ce lundi en raison d'une douleur au genou. Les Bianconeri se trouvent actuellement aux Etats-Unis, à Los Angeles, pour une tournée estivale.

Il a continué à travailler à l'hôtel

Paul Pogba a malgré tout rapidement rassuré tout le monde sur son état physique. Pas inquiet, il a continué de travailler à l'hôtel, avec des exercices à la piscine. Il a ensuite regardé ses coéquipiers lors du deuxième entraînement de la journée, depuis le banc de touche. Il ne devrait pas être disponible pour le match amical face au FC Barcelone ce mardi.

Revenu à la Juventus cet été, libre, après six années à Manchester United, Paul Pogba était titulaire samedi lors du match amical face à Chivas (2-0). Le champion du monde 2018 effectue son deuxième passage au club, après un premier réussi entre 2012 et 2016. Partie pour plus de 105 millions d'euros du côté des Red Devils, la "Pioche" n'a pas réussi à s'imposer comme le patron indiscutable qu'il aurait dû être en Angleterre.

En revenant dans le Piémont, Paul Pogba retrouve Massimiliano Allegri sur le banc de touche, qu'il a côtoyé entre 2014 et 2016. Pour terminer sa préparation estivale, la Juventus doit aussi affronter le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. La Serie A reprendra le 13 août pour Pogba et ses coéquipiers, avec la réception de Sassuolo.