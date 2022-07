Juve: Di Maria en grande forme pour ses débuts, Pogba séduit aussi

La Juventus a dominé en amical le club mexicain des Chivas de Guadalajara (2-0), dans la nuit de vendredi à samedi, pour le retour de Paul Pogba et les débuts d'Angel Di Maria.

Retour gagnant pour Paul Pogba. La Juventus Turin a battu en amical le club mexicain des Chivas de Guadalajara (2-0), dans la nuit de vendredi à samedi, avec la première titularisation de son champion du monde depuis son come-back cet été. Le milieu de terrain français de 29 ans, quadruple champion d'Italie avec les Bianconeri de 2012 à 2016 avant un séjour de six ans mitigé à Manchester United, a disputé la première mi-temps avec la Vieille Dame, comme Angel Di Maria.

Les médias italiens sous le charme

L'ailier argentin de 34 ans, arrivé à Turin il y a deux semaines après avoir été laissé libre par le PSG, a été à l'origine du premier but, d'un centre pour la tête de Federico Gatti repoussée par le gardien des Chivas sur Marco Da Graca qui n'a plus eu qu'à marquer de près (10e). Mattia Compagnon a marqué le second but des Turinois après une frappe contrée par un défenseur (80e). Après cette rencontre, l'équipe de Massimiliano Allegri disputera deux autres amicaux aux Etats-Unis, mardi contre le FC Barcelone à Dallas et samedi prochain contre le Real Madrid au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.

"Ce qui frappe, c'est l'entente entre Di Maria et Pogba, qui se cherchent et se trouvent avec une grande facilité. L'Argentin a été le meilleur, le Français a été dangereux", note La Gazzetta dello Sport. "Allegri peut avoir le sourire. Pogba parle sa propre langue. Lui et Di Maria ont réveillé l'enthousiasme des supporters qui ont regardé le match à 5h du matin cette nuit", souligne de son côté Sky Italia, qui a également apprécié les débuts du défenseur brésilien Bremer, acheté au Torino. La Juve a encore trois semaines pour se préparer avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de Serie A.