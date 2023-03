Juventus: vers une nouvelle absence longue durée pour Pogba

Forfait pour Juventus-Sampdoria dimanche (4-2), Paul Pogba souffrirait d'une élongation des adducteurs, selon la presse translapine. Le milieu français pourrait être indisponible un mois, il ne sera pas du prochain rassemblement des Bleus pour les éliminatoires de l'Euro 2024.

Encore un rendez-vous manqué pour Paul Pogba. Prévu dans le groupe de la Juventus Turin face à la Sampdoria, dimanche soir en Serie A (victoire 4-2), le milieu français n'était finalement pas de la partie en raison d’un problème musculaire.

En marge du succès de son équipe, son entraîneur Massimiliano Allegri avait révélé que son joueur s'était "fait mal à l'adducteur alors qu'il tirait des coups francs" à l'entraînement. Il avait ajouté que l'on en saurait plus ce lundi sur "l'étendue des dégâts": elle devrait être d'un mois au minimum pour la "Pioche", qui souffrirait d'une élongation selon la Gazetta dello Sport.

Le quotidien transalpin ajoute que la Juve est désormais "inquiète" et même "agacée" à propos de la situation de Pogba, très fragile. "Il faut qu'il se relève et qu'il veuille redevenir ce qu'il était avant", avait lancé à son attention Allegri, montrant son agacement. Ce lundi, le club turinois a publié un communiqué médical, précisant que l'international français souffrait d'une "déchirure bénigne de l'adducteur de la cuisse droite", sans préciser sa durée d'indisponibilité. "Il a déjà entamé le processus de rééducation en vue de reprendre la compétition."

35 minutes de jeu depuis le début de saison

La saison de Paul Pogba démarrait tout juste après sa blessure au genou droit l’été dernier, qui a nécessité une opération début septembre. S’il ne devait probablement pas être de la prochaine liste de Didier Deschamps, qui sera révélée jeudi en vue du début des éliminatoires de l'Euro 2024, cette indisponibilité acte tout espoir de le revoir porter le maillot tricolore dans l'immédiat.

Le Français de 29 ans n’a pris part qu'à deux petits bouts de matchs cette saison, contre le Torino (4-2) le 28 février, et l’AS Rome (0-1) le 5 mars. Pour 35 minutes de jeu effectif en tout. Absent lors du Mondial 2022, il n'a plus joué avec les Bleus depuis près d'un an, et un amical contre l'Afrique du Sud (5-0).