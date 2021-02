Lazio: Manuel Lazzari suspendu un match pour "blasphème"

Après Cristante et Buffon, c'est Manuel Lazzari qui a été sanctionné pour des propos "blasphématoires" en Serie A. L'international italien écope d'un match de suspension alors que des paroles ont été captées par des images télévisées.

La Serie A ne fait pas les choses à moitié au sujet des mauvais comportements sur le terrain. Après le milieu de l'AS Rome Bryan Cristante en décembre, l'ailier de la Lazio Rome Manuel Lazzari a à son tour écopé ce mardi d'un match de suspension pour des propos "blasphématoires" tenus lors d'une rencontre face à l'Inter Milan (1-3) dimanche.

L'international italien a été suspendu un match pour avoir "prononcé une expression blasphématoire" en début de seconde période contre l'Inter, a indiqué mardi la Ligue italienne de football. Cette décision a été prise après visionnage des images télévisées, précise-t-elle, sans détailler les propos incriminés.

Au mois de décembre dernier, Cristante avait écopé de la même sanction pour un juron lancé après avoir inscrit un but contre son camp. Gianluigi Buffon a lui aussi fait l'objet en décembre d'une enquête de la Fédération sur des propos qui pourraient être jugés blasphématoires, adressés à son coéquipier Manolo Portanova. Mais la légende italienne aux 653 matchs en Serie A n'a pour le moment pas été sanctionnée pour ces propos captés par un enregistrement audio.

Les échanges entre Ibrahimovic-Lukaku et Conte-Agnelli font aussi l’objet d’enquêtes

Dans les stades sans public, les propos des joueurs ou des dirigeants captés par les micros et les caméras donnent de plus en plus lieu à des suites disciplinaires en Italie. Plus récemment, c'est également sur la base d'enregistrements sonores et vidéo qu'ont été ouvertes deux autres enquêtes fédérales, encore en cours, après des altercations sur et en dehors des terrains.

L'une concerne le face-à-face tendu entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku pendant le quart de finale de Coupe d'Italie entre l'AC Milan et l'Inter Milan (1-2) le 26 janvier. L'autre vise des échanges d'insultes entre l'entraîneur de l'Inter Antonio Conte et le président de la Juventus Andrea Agnelli, propos accompagnés d'un geste obscène du technicien milanais, pendant et après la demi-finale retour de Coupe d'Italie (0-0) le 9 février.