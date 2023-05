Le nouveau maillot effet zèbre de la Juventus

La Juventus a présenté ce vendredi son maillot domicile 2023-2024. Toujours représentatif du club avec ses rayures blanches et noires, cette année c’est la modernité qui prime : le motif reproduit les poils d’un zèbre. Les Bianconeri le porteront dimanche contre l’US Cremonese.

Dans un communiqué ce vendredi la Juventus Turin a dévoilé son nouveau maillot. Un nouveau design ancré dans "l’héritage du club" mais avec un graphisme audacieux. La finition lissée du motif rappelle la robe incontournable d’un zèbre. Les couleurs elles, restent fidèles aux maillots du passé: du noir et du blanc. On retrouve les détails jaunes dans les éléments clefs : l'écusson, et la marque du sponsor sur les épaules. L’objectif : souligner et mettre en avant "le tempérament des joueurs".

Un maillot pour les joueurs

Au-delà du design, le nouveau maillot est avant tout conçu pour le confort des joueurs: grâce à une nouvelle technologie de textile, le tissu est optimisé pour qu’ils se sentent constamment au frais et le plus à l’aise possible.

La version du maillot pour fans, faite de matériaux anti-transpiration, est elle aussi élaborée de façon à ce que le corps reste au sec. L'équipe de la Vielle Dame le portera pour la première fois ce dimanche contre la Cremonese.