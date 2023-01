Lecce: victime de chants racistes de supporters de la Lazio, Umtiti fond en larmes

Le défenseur de Lecce Samuel Umtiti a subi les chants racistes de supporters de la Lazio, heureusement couverts par les encouragements de ses propres supporters.

Le fléau du racisme en Italie ne sera pas vaincu de sitôt, l’ignorance et la bêtise ont encore fait souffrir deux footballeurs de Lecce, l’attaquant zambien Lameck Banda et le Français Samuel Umtiti, pris à partie par les supporters de la Lazio pour leur couleur de peau. Le speaker a dû interrompre la rencontre une poignée de minutes le temps de faire une annonce en raison de hurlements racistes provenant du parcage extérieur occupé par les supporters de la Lazio, rapporte la presse italienne.

"Il a réagi comme un vrai champion"

Samuel Umtiti a fondu en larmes en fin de match, alors que les supporters des Giallorossi répondaient aux fans de la Lazio en scandant le nom de Samuel Umtiti auquel ils ont aussi réservé une standing ovation lors de sa sortie du terrain. "Les chants racistes ont été noyés par ceux d'encouragement ; tous les Giallorossi ont commencé à crier un nom: Umtiti", se réjouit le club de Lecce sur Twitter. Son président Saverio Sticchi l’a ensuite serré contre lui, appréciant la réaction du stade Via del Mare. "C'était agréable de voir nos fans chanter le nom d'Umtiti et étouffer ces horribles hurlements. C'était une réponse civile et intelligente", a réagi Sticchi.

"J'ai pris Samuel dans mes bras, comme je le fais avec tous ses coéquipiers, a-t-il ajouté. Après chaque match, quel que soit le résultat, je veux saluer les garçons et le staff. Lorsque l'arbitre a arrêté le match, en attendant que le speaker demande la fin des chants racistes, Umtiti a demandé que le match reprenne, car il voulait répondre sur le terrain aux insultes qu'il avait reçues. Il a réagi comme un vrai champion."