La Lazio défend ses joueurs et condamne les chants antisémites lors du derby de Rome

Le juge sportif a demandé l’ouverture d’une enquête à la Fédération italienne après des chants antisémites entonnés par des supporters de la Lazio lors du derby face à l’AS Rome (1-0) et devant les joueurs de leur équipe.

Nouveau dérapage des supporters de la Lazio Rome. Des membres de la Curva Nord ont entonné des chants antisémites lors du derby remporté face à l’AS Rome (1-0), dimanche. Cela s’est produit à quatre reprises notamment devant les joueurs de leur équipe lors de la communion à l’issue de la rencontre, relate la Gazzetta dello Sport. Ce qui n’a pas suscité de réactions chez les hommes de Maurizio Sarri.

La Lazio condamne et défend ses joueurs

A l’issue de la rencontre, le juge sportif a exigé l’ouverture d’une enquête rapide auprès de l’organe disciplinaire de la Fédération italienne de football (FIGC). Celle-ci ne devrait pas trainer puisque les inspecteurs ont consigné tous les dérapages dans leur procès-verbal de la rencontre. Face à la polémique, la Lazio a publié un communiqué dimanche soir pour condamner les nouveaux agissements de ses supporters, régulièrement épinglés pour des chants ou insultes racistes. Le club se défend maladroitement en expliquant que ses agissements existent dans d'autres enceintes.

"Le Lazio Sports Club a toujours condamné avec la plus grande fermeté toute expression d'antisémitisme et de racisme qui se manifeste désormais dans presque tous les matches et dans tous les stades d'Italie, indique le communiqué. Ils ne font pas partie de notre culture et ils ne représentent pas nos supporters. Nous l'avons toujours démontré par des faits, pas seulement des mots, et nous continuerons à le soutenir fermement."

Le club romain a aussi défendu ses joueurs critiqués pour leur absence de réaction face aux chants des ultras devant lesquels ils célébraient leur succès. "Nous tenons à souligner que nos joueurs sont allés devant le virage à la fin de Rome-Lazio pour remercier les fans de leur soutien et se réjouir d'une victoire bien méritée, certainement pas pour légitimer les chœurs de certains groupes, même pas compris et certainement pas partagés", assure le communiqué.

"Des comportements pareils n'ont rien à voir avec le sport ou avec le sens commun du devoir civique, conclut la Lazio. Face à ces manifestations d'ignorance, la Lazio Sports Society sera toujours du côté opposé: celui du respect des personnes, de leur culture, de leur ethnie, de leur foi et de leur dignité."