Mercato: Lautaro Martinez prolonge son contrat avec l'Inter

En fin de contrat avec l’Inter Milan en 2023, Lautaro Martinez a officiellement prolongé son contrat avec l'Inter Milan ce jeudi jusqu'en 2026. Si le club italien n'a pas donné les modalités exactes de ce renouvellement, Sky Italia croit savoir que sa clause libératoire fixée à 111M€ aurait été supprimée.

Annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs années, notamment au FC Barcelone, Lautaro Martinez (24 ans) va finalement rester encore plusieurs années à l’Inter Milan. En discussions depuis plusieurs mois avec le club italien pour prolonger son contrat, les parties ont officiellement trouvé un accord.

Le buteur aux cinq buts en neuf matchs de Serie A est désormais lié au champion en titre d’Italie jusqu’en juin 2026. Si les Intéristes n'ont pas précisés les modalités du nouveau contrat de l'Argentin, Sky Italia affirme que sa clause libératoire estimée à 111M€ a été supprimée. Cette information a aussi été confirmée par le journaliste Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Autant dire que les clubs intéressés par le buteur argentin devront se montrer très convaincants et mettre la main à la poche pour s’attacher les services de Martinez.

Après les départs lors du dernier mercato de Romelu Lukaku à Chelsea et celui d’Achraf Hakimi au PSG pour arranger les comptes du club, cette nouvelle annonce que le troisième du championnat compte rester compétitif.

"Il est heureux en Italie et il aime vraiment le football italien"

Son agent Alejandro Camano se montrait déjà optimiste ces derniers jours concernant l’aboutissement des négociations sur ce dossier long et complexe il y a quelques semaines pendant l’émission Radio Kiss Kiss Napoli: "Il est heureux en Italie et il aime vraiment le football italien. Lautaro est très heureux de jouer avec des joueurs de grande qualité tels que Dzeko et Correa", avait-il confié.