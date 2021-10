Mercato en direct: qui pour succéder à Koeman au Barça ?

D'après ESPN, Manchester United se serait fait à l'idée de laisser partir Paul Pogba (28 ans) en fin de saison, au terme de son contrat, et donc "gratuitement". Le club anglais n'aurait même plus l'intention de récupérer quelques millions en janvier, et préférerait pouvoir compter sur le milieu français durant la deuxième partie de saison, avant de lui dire au revoir.

Pogba est arrivé de la Juventus à l'été 2016, contre une indemnité de transfert alors évaluée à 105 millions d'euros.