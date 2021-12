Milan: à quoi va ressembler le nouveau San Siro

L'Inter et l'AC Milan ont sélectionné ce mardi le projet architectural pour leur nouveau stade, qui doit remplacer le mythique San Siro/Giuseppe-Meazza. C'est le cabinet Populous, architecte du Groupama Stadium, qui a été retenu.

Une "cathédrale" après la "Scala": l'Inter et l'AC Milan ont annoncé mardi avoir sélectionné le projet architectural pour le nouveau stade que les deux clubs souhaitent pour tourner la page du mythique San Siro, aussi appelé Giuseppe-Meazza (quand les Nerazzurri y jouent). La "cathédrale", proposée par le cabinet britannique Populous, s'inspire notamment de "deux des édifices les plus représentatifs de Milan", le Duomo et la Galerie Vittorio Emanuele II", expliquent les deux clubs dans un communiqué commun.



Le cabinet Populous est largement identifié dans le domaine du sport avec notamment la réalisation des stades de Tottenham, d'Arsenal (Emirates Stadium), de Fulham, de Manchester City (Etihad Stadium) et la rénovation de Wembley. Il a également construit le Groupama Stadium de Lyon.

La cérémonie d'ouverture des JO 2026 à San Siro

"Le nouveau San Siro sera le plus beau stade du monde caractérisé par une forte identité et reconnaissabilité. Un stade attractif, accessible et durable qui représentera une nouvelle icône pour la ville de Milan et permettra d'accompagner le développement des deux clubs en renforçant leur compétitivité au niveau international", a expliqué Paolo Scaroni, le président de l'AC Milan.

Cette sélection d'un projet, parmi les deux qui restaient en course, n'est toutefois qu'une étape de plus dans un long parcours, déjà lancé depuis plusieurs années à Milan. Le nouveau stade, qui pourra être illuminé en bleu ou en rouge selon quelle équipe est en train de jouer, ne devrait pas voir le jour avant au moins cinq ans. Il sera situé près du stade actuel.



L'autre grand débat en cours tient à l'avenir du stade actuel, pour savoir si cette enceinte légendaire, inaugurée il y a près d'un siècle en septembre 1926, doit être préservée ou détruite (au moins en partie). Elle doit encore accueillir en 2026 la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver organisés par Milan et Cortina d'Ampezzo.