AC Milan: l'incompréhension de Pioli après le hors-jeu de Giroud

Stefano Pioli, entraîneur de l’AC Milan, ne digère pas le but refusé à son équipe dimanche face à Naples (0-1) après une position de hors-jeu signalée contre Olivier Giroud, au sol sans faire action de jeu.

L’AC Milan a confirmé sa mauvaise passe en s’inclinant face à Naples (0-1), dimanche dans le choc de la 18e journée de Serie A. Rapidement menés après un but d’Eljif Elmas (4e), les Lombards ont pourtant cru arracher le match nul à la dernière minute grâce à Franck Kessie. Mais le but de l’international ghanéen a finalement été annulé pour une position de hors-jeu d’Olivier Giroud, au sol et ne semblant pas faire action au moment d’une tentative de dégagement du défenseur napolitain, Juan Jesus. Cela a bien agacé Stefano Pioli, entraîneur des Rossoneri.

"Juan Jesus n'est pas gêné par Giroud"

"Au final ils diront que sa position de hors-jeu est active, a-t-il pesté au micro de DAZN. Mais si le joueur est au sol et ne fait rien pour intervenir comment peut-il gêner le défenseur? Juan Jesus n'est pas gêné par Giroud: désolé, l'équipe ne méritait pas de perdre ce match. Maintenant pansons nos blessures et pensons au match de mercredi (face à Empoli)."

Ce revers ne fait pas les affaires de l’AC Milan, désormais 3e à quatre points de l’Inter, champion d'automne. Depuis novembre, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic n’ont glané que huit points en sept matchs. Mais Pioli sent son équipe toujours dans le coup.

"On n'est pas fatigué, on l'a montré ce soir, a-t-il confié. On peut jouer avec plus de qualité, certes, mais on a joué un match du point de vue de l'intensité et de l'énergie parmi les meilleurs du championnat. D'un point de vue physique et pour la volonté j'ai aimé l'équipe en tout. Pour moi, c’est l'un des meilleurs matchs de la dernière période. Il y a des regrets, comme le but pris et les ballons perdus. (…) Les données sont très proches en victoires et défaites, l'équipe a eu une performance équilibrée. Les chiffres importants que nous prenons en considération sont l'accélération et la décélération, les chiffres sont plus ou moins ceux du début de saison. Il y a les données, mais les yeux du coach sont aussi importants, et l'équipe n'a pas été mal ce soir."