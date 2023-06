Mort de Berlusconi: l'hommage d'Infantino, qui salue un "visionnaire"

Le président de la Fifa Gianni Infantino a rendu hommage ce lundi dans un communiqué à un "visionnaire" qui "en matière de football avait tout prévu bien avant les autres", après la mort de Silvio Berlusconi, ancien premier ministre italien et ex-patron à succès de l'AC Milan.

"Beaucoup le considéraient comme un visionnaire, et ils avaient raison. En matière de football, il avait tout prévu bien avant les autres", a écrit Gianni Infantino.

"Merci de nous avoir fait aimer ce jeu incroyable"

"Je veux me souvenir de lui comme ça, comme la personne qui - dans notre sport bien-aimé - a rêvé puis transformé ces pensées en réalité. Un gros câlin et mes plus sincères condoléances à tous ceux qui l'aimaient. Et merci de nous avoir fait aimer ce jeu incroyable", a ajouté le président de la Fédération internationale de football à propos de l'ancien dirigeant et homme d'affaires, décédé des suites d'une leucémie à 86 ans.

Fan de football, Silvio Berlusconi a présidé pendant 31 ans l'AC Milan, qui a remporté cinq fois la Ligue des champions durant son ère, avant de vendre le club en 2017 à des investisseurs chinois. Il avait racheté le club de Monza en 2018.