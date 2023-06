AC Milan, Ancelotti, Mancini… le monde du football rend hommage à Silvio Berlusconi

Décédé à 86 ans des suites d’une leucémie, Silvio Berlusconi a marqué l’histoire de l’AC Milan. Le club et plusieurs personnalités passées chez les Rossoneri rendent hommage à celui qui les a menés sur le toit du monde.

Le football italien est en deuil ce lundi. Silvio Berlusconi est mort à l’âge de 86 ans des suites d’une leucémie, à Milan. Une ville qui restera indéfectiblement liée à l’ancien Premier ministre italien. Son souvenir sera éternellement associé à l’AC Milan, club qu’il a sauvé de la faillite en le rachetant à Giussy Farina, le 20 février 1986. Lors de son mandat, il a mené le club lombard sur le toit de l’Italie et de l’Europe du football.

Un homme “drôle, loyal, intelligent et sincère”

Les Rossoneri ont d’ailleurs été les premiers à réagir à la disparition d’”Il Cavaliere". “Profondément attristé, l'AC Milan pleure le décès de l'inoubliable Silvio Berlusconi et souhaite tendre la main à la famille, aux associés et aux amis les plus chers pour partager nos sympathies. ‘Demain, nous rêverons de nouvelles ambitions, créerons de nouveaux défis et chercherons de nouvelles victoires. Qui représentera le bon, le fort et le vrai qui se trouve en nous, en chacun de nous qui avons partagé cette aventure de lier nos vies à un rêve appelé Milan’. Merci Monsieur le Président. Toujours avec nous.”

Autre homme fort du très long règne de Silvio Berlusconi, Carlo Ancelotti, vainqueur de la Ligue des champions à deux reprises (2005, 2007), n’oublie pas “les moments heureux” et salue un “homme drôle, loyal, intelligent, sincère, fondamental dans [s]on aventure de footballeur d'abord, puis d'entraîneur”

Actuellement avec la Squadra Azzura pour préparer le Final 4 de la Ligue des nations, Roberto Mancini a exprimé ses regrets pour le décès d’un “homme extraordinaire” dans un jour “très triste”.

“Il était comme un père”

Au cours de ses 31 de présidence, l’ancien premier ministre a “changé l’histoire du football italien” selon Gabriele Gravina. "C'était un gagnant qui a su laisser une marque claire et indissoluble sur le développement de notre monde, a déclaré le président de la Fédération italienne sur le site de l’institution. Sa contribution en termes de passion, d'innovation et d'investissement, toujours axée sur le beau jeu et le divertissement, a été fondamentale pour l'affirmation de notre mouvement sur la scène internationale."

Considéré “comme un père” qui a réalisé “ses rêves” pour Franco Baresi, Silvio Berlusconi est resté peu de temps loin du football, puisqu’il a racheté le club de Monza en 2017, quelques mois après son départ de Milan, en compagnie de son inséparable bras droit, Adriano Galliani. Le duo a réussi à faire passer le club de la Serie C à la Serie A. “Un vide qui ne pourra jamais être comblé, pour toujours avec nous. Merci pour tout Président”, a tweeté le club, avant de publier une vidéo retraçant la vie de l’homme de 86 ans.

Le respect des adversaires

Preuve de son influence dans le milieu du football, Silvio Berlusconi a également été salué par les rivaux du club milanais, à l’instar du Real Madrid, qui rappelle le palmarès impressionnant des Rossoneri sous son ère. “Au cours de sa présidence, l'AC Milan a connu l'une des périodes les plus réussies de son histoire, remportant 5 Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs, 5 Supercoupes d'Europe, 8 titres de Serie A, 1 Coupe d'Italie et 7 Supercoupes d'Italie.”

Gardien légendaire du club de la Juventus, Gianluigi Buffon a salué “un président de football visionnaire, passionné et romantique”. “Il a transformé Milan en une puissance mondiale, gagnant le cœur de millions de fans. Son héritage dans le monde du football restera à jamais dans les mémoires”, écrit le gardien italien.