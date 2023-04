Naples-AC Milan: Spalletti explique les raisons de sa brouille dans le tunnel avec Maldini

Luciano Spalletti ne s'est pas énervé contre Rafael Leao dans le tunnel menant aux vestiaires dimanche soir, contrairement à ce qu'il s'est dit après le match face à l'AC Milan (0-4). L'entraîneur de Naples s'est emporté contre Paolo Maldini.

Que s’est-il passé entre Rafael Leao, Luciano Spalletti et Paolo Maldini à la mi-temps du match qui opposait Naples à l’AC Milan (0-4), dimanche soir ? La scène s'est déroulée dans le tunnel qui conduit les joueurs aux vestiaires. La mi-temps vient alors tout juste d’être sifflée. La presse a d’abord pensé qu’elle assistait à une prise de bec entre l’entraîneur de Naples et l’attaquant des Rossoneri. La raison ? Une célébration un peu trop démonstrative de l’attaquant portugais sur l’ouverture du score, du moins le pensait-on.

En réalité, Luciano Spalletti s’est dirigé vers l’arbitre pour lui demander des explications sur l’avertissement adressé à Lobotka (40e), ce qui n’a pas plus au directeur technique de l’AC Milan, Paolo Maldini. "Il est arrivé et m'a fait un signe de la main comme pour me dire 'tu te plains toujours', alors que je n'ai rien dit pendant tout le match", a expliqué Luciano Spalletti au micro du diffuseur DAZN après la rencontre. C’est alors qu’intervient Rafael Leao pour tenter d’apaiser la situation, en vain.

"Je ne me suis pas disputé avec Leao, Leao me dit d’oublier ce qui s’est passé avec Maldini", a confirmé Spalletti, avant d’ajouter: "Le fait que Maldini ait parlé à ma place ne m'a pas plu." Mais l’ancien défenseur italien n’a pas voulu en rester là: "Hey mister, pourquoi tu es nerveux, tu as gagné le championnat. Qu'est-ce que tu veux putain ?!". Brahim Diaz et Rafael Leao ont finalement ramené le calme dans le tunnel en escortant le directeur sportif milanais hors de la zone de conflit.

Concernant sa célébration polémique - il a porté les mains à ses oreilles et a mimé une grimace en direction du public napolitain - Rafael Leao jure que son intention n’était pas de provoquer les supporters adverses. Seulement de manifester sa colère contre les critiques qui ont plu sur lui en 2023, selon lesquelles il n’était plus tout à fait le même joueur que la saison dernière. C'est l'interprétation la plus courante en Italie, le Portugais aurait mal digéré le renouvellement de son contrat, qui expire le 30 juin 2024. "Ça a été deux mois compliqués", a-t-il reconnu à l'issue de la rencontre.